Bonn (www.aktiencheck.de) - Der am Freitag veröffentlichte US-Arbeitsmarktbericht für März ist enttäuschend ausgefallen, berichten die Analysten von Postbank Research.Die Arbeitslosenquote habe bei 4,1% verharrt, wohingegen der Markt einen Rückgang auf 4,0% erwartet habe. Gleichwohl habe sich die Arbeitslosigkeit damit weiter auf einem sehr niedrigen Niveau verfestigt. Die durchschnittlichen Stundenlöhne seien um 0,3% gestiegen. Die Jahresrate habe sich von 2,6% auf 2,7% erhöht. Beides habe dem Markt-Konsensus entsprochen. Der Lohnanstieg sei damit zwar weiterhin moderat, weise aber über die letzten Monate hinweg eine leichte Beschleunigung auf. In der Summe sei der aktuelle Arbeitsmarktbericht damit kaum geeignet, die FED zu bewegen, ihren geldpolitischen Straffungskurs zu überdenken.Heute würden keine wichtigen Konjunkturdaten bekannt gegeben. In einer insgesamt sehr ruhigen Woche sollte sich der Blick vor allem auf den Mittwoch richten. Dann würden zunächst die US-Inflationsdaten für März und später dann die Minutes zur jüngsten Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank veröffentlicht. (09.04.2018/ac/a/m)