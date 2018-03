Weit wichtiger sei den meisten Akteuren gewesen, welche Schlüsse US-Währungshüter aus diesen Daten ziehen würden. Zudem sei am Freitag noch eine weitere, brandaktuelle Komponente in die Bewertung des US-Arbeitsmarktes eingeflossen: die potenziellen Auswirkungen der proklamierten US-Strafzölle.



Was den Zustand des US-Arbeitsmarktes angehe, habe der Bericht keinen Zweifel daran gelassen, dass sich die Drehzahl des Jobmarkts in Übersee langsam, aber sicher dem roten Bereich nähere. Die neu geschaffenen Stellen hätten allgemeine Erwartungen weit übertroffen. FED-Mitglied Neel Kashkari habe daraufhin seine Kollegen, die schon seit Monaten über das Ausschöpfen des "Maximums" am Arbeitsmarkt staunen würden, scherzhaft damit aufgezogen, es nun wohl mit einer "maximaleren Beschäftigung" zu tun zu haben.



Ein Teil dieser überschäumenden Nachfrage könnte aber vermutlich bald wieder abgeschöpft werden. Schon jetzt würden Schätzungen die Runde machen, dass der sich anbahnende Handelskrieg die USA bis zu 150.000 Arbeitsplätze kosten könnte. In diesem Fall dürfte der Arbeitsmarkt und damit auch die US-Konjunktur nicht, wie von einigen Ökonomen befürchtet, "heiß laufen". FED-Mitglied Charles Evans konzentriere sich deshalb lieber auf die Teuerung und rate, erst die März-Inflationswerte abzuwarten, bevor Schlüsse auf weitere Zinsanhebungen gezogen werden sollten. Euro-Händler würden etwas orientierungslos wirken und es vorziehen, in der großen Konsolidierung zwischen 1,2155 und 1,2555 abzuwarten. (12.03.2018/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Vor einer Woche wurde viel Aufhebens um die italienische Parlamentswahl gemacht, für die fünf Tage später, am Freitag, immer noch kein amtliches Endergebnis vorlag, so die Analysten der Deutschen Bank.Gemessen daran bleibe beim Betrachten der EUR/USD (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275)-Wochen-Range von knapp 1,5 Prozent nur ein Fazit: Viel Rauch um nichts! Das vergangene Wochenende habe zwar keine vergleichbaren "Schlüsselereignisse" zu bieten gehabt, dafür habe am Freitag der US-Arbeitsmarktbericht in der Aufmerksamkeit fast aller Finanzmarktteilnehmer an oberster Stelle gestanden. Die einzelnen Zahlen des Job-Reports, die sich als Kursreaktionen direkt nach der Berichtsveröffentlichung in die Devisen-, Aktien- und Bondpreise einschrieben, hätten jedoch nicht allein im Fokus der Investoren gelegen, sondern seien lediglich Reflexe kurzfristig operierender Händler gewesen, die obendrein sehr übersichtlich ausgefallen seien.