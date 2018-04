Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das Hauptinteresse gilt heute den US-Arbeitsmarktdaten, allerdings stehen am Morgen zunächst die deutschen Produktionszahlen zur Veröffentlichung an, so die Analysten der Helaba.Den größten Einfluss auf das Marktgeschehen werde aber der US-Arbeitsmarktbericht des Monats März haben. Die Vorgaben vonseiten des ADP-Reports und der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe seien freundlich und ein Anstieg der Beschäftigung von rund 200 Tsd. Stellen sollte möglich sein. Dies gelte ungeachtet des deutlichen Plus im Vormonat. Vor diesem Hintergrund werde mit einem Rückgang der Arbeitslosenquote auf 4,0% gerechnet. Es wäre das tiefste Niveau seit Dezember 2000. Auch die breiter gefasste Unterbeschäftigungsquote (U6) könnte nachgeben. Diese liege zwar inzwischen auf dem Niveau des letzten Booms (2006/2007), im Vergleich zum Jahr 2000 sei der Level aber noch leicht erhöht. Hierin liege möglicherweise ein Grund für die Tatsache, dass die Lohnsteigerungen bis zuletzt moderat ausgefallen seien.Nach Erachten der Analysten könnte die Stundenlohnentwicklung auch der entscheidende Faktor in der Bewertung des Märzberichts sein. Würden die Löhne weiter steigen, würden die Zinserwartungen in den USA untermauert. Für den Eurokurs und den Bund-Future sollten sich daraus tendenziell Belastungen ergeben. (06.04.2018/ac/a/m)