Bonn (www.aktiencheck.de) - Der Dienstleister ADP meldet für die Entwicklung der Beschäftigung im privaten Sektor der US-Wirtschaft für März einen Rückgang von 27 Tausend, deutlich besser als die Markterwartungen (-150 Tausend), so die Analysten von Postbank Research.



Jedoch seien die ADP-Zahlen oft nur eine bedingt geeignete Orientierung für den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht, der am morgigen Freitag erscheine. Hinzu komme, dass der Markt bei den heutigen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe nach dem dramatischen Anstieg um 3,28 Millionen in der Vorwoche für die letzte März-Woche mit einem noch stärkeren Plus von 3,50 Millionen rechne. Das seien definitiv keine guten Aussichten für den privaten Verbrauch, den wichtigsten Wachstumsträger der US-Wirtschaft. Wie diverse regionale Indikatoren bereits im Vorfeld signalisiert hätten, laste die Corona-Pandemie auch auf der Stimmung im Verarbeitenden Gewerbe in den USA. Während der Manufacturing-PMI in der Eurozone angesichts des fortschreitenden Shutdown gegenüber der Vorabschätzung noch einmal nach unten korrigiert worden sei, sei der US-ISM-Index für die Industrie im März nur leicht von 50,1 auf 49,1 Punkte gesunken. Der niedrigste Wert für die Neuauftragskomponente seit 2009 mache aber deutlich, dass dies sicher noch nicht das Ende der Fahnenstange sei.



Insgesamt habe sich der US-Dollar gegenüber dem Euro gestern etwas fester präsentiert. (02.04.2020/ac/a/m)



