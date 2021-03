Hannover (www.aktiencheck.de) - Die US-Arbeitsmarktdaten fielen im Februar stark aus: Sowohl der Stellenaufbau mit knapp 380.000 (und Revisionen der Vormonate um 38.000 nach oben), als auch die unerwartet nochmals rückläufige Arbeitslosenquote auf 6,2% sind erfreuliche Nachrichten, so die Analysten der Nord LB.



Der Beschäftigungsmotor schalte wieder einen Gang höher! Die Daten könnten aber die Befürchtungen einiger Marktteilnehmer nicht vermindern, die angesichts einer potentiellen Konjunkturerholung, einem drohenden Konsumrausch und einer extrem expansiven Fiskal- und Geldpolitik ein Überschießen der Inflation kommen sehen würden. Ob das derzeit diskutierte Ausgabenprogramm so im Frühsommer überhaupt noch nötig sein werde? Das rasante Hochschießen der Zinsen am langen Ende der US-Zinskurve verdeutliche die Skepsis vor einer übermäßigen Stimulierung und die Sorgen vor Inflation. Die Analysten würden kurzfristig tatsächlich die US-Inflationsrate bis über 2,5% erwarten, angesichts der weiterhin verloren gegangenen vielen Beschäftigungen dürfte dieser "Nachfragesog" aber nur vorübergehend sein. (05.03.2021/ac/a/m)



