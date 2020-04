London (www.aktiencheck.de) - Der politische Druck, der von diesem Ausmaß der Arbeitslosigkeit in den USA ausgeht, darf wirklich nicht unterschätzt werden, so James McCann, Senior Global Economist bei Aberdeen Standard Investments.



Die US-Notenbank habe versucht, diese Bekanntgabe mit der Ankündigung weiterer 2,3 Billionen Dollar an Hilfsgeldern zu untermauern. Aber man könne sich nicht der Tatsache entziehen, dass das Ausmaß der fiskalischen und monetären Reaktion nicht dem Ausmaß des Problems entspreche. Die Gefahr in dieser Krise habe immer darin bestanden, dass der Kongress und die US-Notenbank nicht in der Lage sein würden, mit dem anwachsenden Schneeball schlechter Nachrichten Schritt zu halten. Und sie würden mit Sicherheit Gefahr laufen ins Hintertreffen zu geraten, auch wenn man miteinbeziehe, dass sie unerforschtes Gebiet betreten würden. (09.04.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.