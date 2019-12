Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der November bescherte den USA einen durchweg gelungenen Arbeitsmarktbericht: Mit 266.000 neugeschaffenen Stellen fiel der Stellenaufbau nicht nur im November deutlich dynamischer aus als gedacht (Konsens: 180.000), sondern auch die Vormonatswerte wurden insgesamt um 41.000 Stellen nach oben revidiert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die Arbeitslosenquote sei von 3,6% auf 3,5% zurückgegangen und liege damit wieder auf dem Niveau von September. Entsprechend niedrige Werte seien zuletzt vor rund 50 Jahren erreicht worden. Gemessen an der hohen Auslastung des Arbeitsmarktes falle das Lohnwachstum, das im November leicht von revidierten 3,2% auf 3,1% in der Jahresrate nachgegeben habe, zwar relativ moderat aus. Stellenaufbau und Lohnwachstum zusammen würden letztlich aber die Basis dafür bilden, dass der US-Konsum weiter Stütze der US-Wirtschaft bleibe. In diese Richtung deute auch das Konsumentenvertrauen der Universität von Michigan, das im November überraschend kräftig von 96,8 auf 99,2 Punkte zugelegt habe.



Der US-Dollar habe zwar nach den Daten im Vergleich zum Euro zugelegt, ein nachhaltiger Impuls zugunsten des Euro sei allerdings nicht generiert worden. Letztlich setze sich die Seitwärtsbewegung des Währungspaares weiter fort. Auch der Anstieg bei den Renditen von 10-jährigen US-Staatsanleihen sei letztlich nicht kräftig ausgefallen. (09.12.2019/ac/a/m)



