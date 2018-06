Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach zwei Monaten mit Beschäftigungszuwächsen in den USA von um die 150.000 Personen verzeichneten die neugeschaffenen Stellen im Mai ein Plus von 223.000 Personen, so die Analysten der NORD LB.



Für den anstehenden Berichtsmonat Juni würden sie mit einem Wert von 200.000 rechnen. Hinweise auf einen anhaltend hohen Job-Zuwachs hätten die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie die solide ausgefallenen Beschäftigungskomponenten des ISM geliefert. Bei der Arbeitslosenquote könnten sie sich - nach dem deutlichen Rückgang von zuletzt 4,0% auf 3,8% - keinen erneuten Rückgang vorstellen. Dagegen würden sie bei den mindestens ebenso im Fokus der Marktteilnehmer stehenden Stundenlöhnen einen erneuten Anstieg um 0,3% M/M voraussehen. Dies würde für einen robusten privaten Konsum auch in den kommenden Monaten sprechen. Die sich andeutende etwas dynamischere Lohnentwicklung treibe die Inflationsrate perspektivisch etwas weiter in die Höhe und dürfte die Federal Reserve erneut auf den Plan rufen können. Mit mindestens einem weiteren Zinsschritt in 2018 sei ohnehin zu rechnen. Ob es zwei würden dürfte nicht zuletzt davon abhängen, ob die handelspolitischen Maßnahmen der USA negative Wirkung auf das globale Wachstum und die Zuversicht der Unternehmen haben würden. (29.06.2018/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.