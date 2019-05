Die durchschnittlich gezahlten Stundenlöhne seien gegenüber dem Vormonat um 0,2% geklettert. Ihre Vorjahresrate habe bei 3,2% verharrt. Damit habe sich die Lohndynamik in den letzten Monaten zwar nicht weiter beschleunigt, sie habe sich aber gleichzeitig auf dem höchsten Niveau der letzten zehn Jahre verfestigt. In der Summe liefere der US-Arbeitsmarktbericht für April damit keinen Anlass, kurzfristig eine Leitzinssenkung in den USA zu erwarten.



Der US-ISM-Serviceindex sei im April entgegen den Erwartungen weiter von 56,1 auf 55,5 Punkte gefallen und weise damit auf ein moderates Wachstum im Dienstleistungssektor hin.



Heute stünden lediglich die endgültigen Serviceindices für Deutschland und die EWU für April zur Veröffentlichung an. Wie üblich sollten die vorläufigen Werte weitgehend bestätigt werden.



Im weiteren Wochenverlauf stünden hierzulande vor allem Auftragseingänge und Industrieproduktion für März im Fokus, die bestätigen sollten, dass die Schwächephase im Verarbeitenden Gewerbe Deutschlands noch nicht habe überwunden werden können.







Bonn (www.aktiencheck.de) - Der US-Arbeitsmarkt boomt, so die Analysten von Postbank Research.Im April seien 263 Tsd. zusätzliche Stellen geschaffen worden. Der Großteil sei wie üblich auf den privaten Dienstleistungssektor entfallen, in dem ein Stellenplus von 202 Tsd. zu verzeichnen gewesen sei. Der Bausektor habe 33 Tsd. zusätzliche Jobs geschafft. Zudem sei im öffentlichen Sektor ein ungewöhnlich reger Beschäftigungsaufbau in Höhe von 27 Tsd. neuen Stellen zu verbuchen gewesen. Lediglich das Verarbeitende Gewerbe habe mit einem Zuwachs um 4 Tsd. geschwächelt, womit sich hier die sehr verhaltene Tendenz der Vormonate fortgesetzt habe. Dies sei ein Hinweis darauf, dass die US-Konjunktur derzeit etwas gespalten sei. Während die Industrie offensichtlich unter der verhaltenen Weltkonjunktur sowie den Handelskonflikten leide, wachse die Binnenwirtschaft weiterhin sehr robust. Dies schlage sich auch in einer deutlich sinkenden Arbeitslosenquote nieder. Habe diese im März noch bei 3,8% gelegen, so sei sie im April auf 3,6% gefallen. Dies sei das niedrigste Niveau seit dem Ende der 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts.