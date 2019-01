Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Beschäftigungssituation in den USA bleibt sehr erfreulich: Im Dezember kam es zu einem beeindruckenden Aufbau von 312.000 Stellen, die Vormonate wurden zudem nach oben revidiert, so die Analysten der Nord LB.



Die Arbeitslosenquote klettere zwar auf 3,9%, sei allerdings dem Anstieg der Erwerbstätigen geschuldet. Die Löhne hätten deutlich zugelegt, was perspektivisch stützend auf das Konsumverhalten der US-Bürger wirken dürfte. Nach der Stimmungseintrübung auf den Kapitalmärkten zuletzt könne festgehalten werden, dass sich der US-Arbeitsmarkt - wie ein Fels in der Brandung - weiterhin positiv präsentiere. Dieser Bericht sollte die Gemüter etwas beruhigen. Die FED sollte in jedem Fall im 1. Quartal abwarten: Letztlich werde es in 2019 auf die beiden Megathemen Handelskrieg und Brexit ankommen, die möglicherweise in den ersten drei Monaten entschieden würden. (04.01.2019/ac/a/m)

