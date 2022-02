Zu allem Überfluss seien auch noch die ebenfalls im Fokus stehenden Stundenlöhne um 0,7% M/M erneut stark angezogen. Der in einigen Sektoren vorherrschende Arbeitskräftemangel sorge weiter für steigende Löhne. Offenbar müssten die Unternehmen zunehmend bereit sein, höhere Gehälter zu zahlen, um überhaupt noch die passenden Arbeitskräfte zu finden.



Der Arbeitsmarktbericht sei zweifellos beeindruckend stark ausgefallen. Die Payrolls lägen nun nach den Revisionen sogar in den von Jerome Powell einmal angestrebten Bereich von 500k bis 550k. Offenbar habe zudem der Anstieg der Neuinfektionszahlen - der bisherige Omikron-Höhepunkt in den USA habe ziemlich genau in der Woche der Erhebung vor dem 12. Januar gelegen - für keine Stellenstreichungen im betroffenen Gaststätten- und Hotelbereich gesorgt. Und die Pandemiezahlen würden fallen!



Der Beschäftigungsmotor laufe rund. Die Arbeitslosenquote praktisch auf einem Vorcoronaniveau und die hohen Stundenlöhne (5,7% Y/Y) würden die Notwendigkeit einer geldpolitischen Neuausrichtung verdeutlichen. Die FED werde im März das Aufkaufprogramm beenden und eine erste Zinsanhebung vornehmen. Zwar bleibe als Risiko einer impfresistenten Covid-19-Variante bestehen, doch scheine zumindest Omikron weniger gefährlich zu sein. Die Lieferengpässe würden zwar nicht so schnell zu beheben sein, aber sicherlich im Jahresablauf sukzessive abgebaut. Der Pfad von Knappheiten, Virusmutanten, Konjunktur und Inflation mit Feedback-Schleifen sei schwer abschätzbar, aber es sehe in 2022 nach mindestens drei Zinsanhebungen und den Start ins QT aus.



Zusammen mit dem gestrigen (hawkishen) EZB-Event weise der beeindruckend starke US-Arbeitsmarktbericht auf eine Wende hin: Dieses Szenario würden die Benchmarkrenditen 10J Bunds bei nun 0,20% und 10J UST mit 1,90% einpreisen. Die Aktienmärkte und der Euro würden seitwärts tendieren.



Fazit: Was für eine Überraschung! Die US-Arbeitsmarktdaten seien sehr stark ausgefallen: Der Stellenaufbau habe bei 450.000 gelegen, hinzugekommen seien Revisionen für die beiden Vormonate um 700.000. Die Arbeitslosenquote sei zwar leicht auf 4,0% gestiegen, allerdings habe dies daran gelegen, dass in dieser Haushaltsbefragung ein Beschäftigungsanstieg von über einer Million angegeben worden sei, der von einem Zuwachs in der Labor Force um noch höhere 1,5 Millionen begleitet gewesen sei. Der von der FED angestrebte substantielle Jobaufbau sei spätestens jetzt erreicht. Auch der Stundenlohnanstieg (+5,7% Y/Y) bestätige die Notwendigkeit einer geldpolitischen Wende. Die FED werde im März das Aufkaufprogramm beenden und eine erste Zinsanhebung vornehmen. Der genaue Pfad von Knappheiten, Virusmutanten, Konjunktur und Inflation mit den Feedback-Schleifen sei zwar schwer abschätzbar, dennoch seien für 2022 ein solider Aufschwung, einige Zinsanhebungen und der Start ins QT zu erwarten. Sei die FED im Verzug? (04.02.2022/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Heute wurden Daten zum US-Arbeitsmarkt im Januar gemeldet, so die Analysten der NORD LB.Diese Zahlen seien sehr relevant für die Finanzmärkte, da sowohl die Beschäftigungs- als auch die Lohnentwicklungen mitbestimmen würden, in welchem Tempo die FED die Zinsschritte und ein Quantitative Tightening vornehmen werde.Laut der vom Bureau of Labor Statistics durchgeführten Unternehmensbefragung seien 467.000 Jobs geschaffen worden. Zudem: Die beiden Vormonate seien um über 700.000 nach oben revidiert worden. Das sei dann wohl erneut eine der größten Positivüberraschungen der Geschichte! Die Angaben von ADP am Mittwoch mit Minus 300.000 könnten als Vorlaufindikator getrost in die Tonne geworfen werden! Die Zahlen seien zusammen mit den Revisionen beeindruckend stark. Amazing!