Bonn (www.aktiencheck.de) - Am US-Arbeitsmarkt (Fr., 06.09., 14:30 Uhr) war bisher von einer konjunkturellen Moderierung nur in Teilen etwas zu spüren, so die Analysten von Postbank Research.



Er habe sich über die letzten Monate insgesamt robust präsentiert. Beim Beschäftigungsaufbau sei aber gleichwohl ein gewisses Nachlassen der Dynamik festzustellen. So habe sich das Trendwachstum bei den neu geschaffenen Stellen in diesem Jahr abgeschwächt. Die Analysten von Postbank Research würden mit einer Fortsetzung dieser Entwicklung rechnen und für August ein Stellenplus von 140 Tsd. nach 164 Tsd. im Juli erwarten. Die US-Arbeitslosenquote sollte vor diesem Hintergrund bei 3,7% verharren. (Ausgabe vom 30.08.2019) (02.09.2019/ac/a/m)





