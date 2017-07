Ein - auf den ersten Blick - gegenläufiges Signal habe der in der Haushaltsumfrage ermittelte leichter Anstieg der Arbeitslosenquote geliefert. Diese Entwicklung sollte aber nicht zu negativ gesehen werden, da sie auf den Zuwachs der Erwerbstätigenzahlen insgesamt zurückzuführen gewesen sei.



Der Anstieg der Stundenlöhne um moderate 0,2% bestätige zwar den generellen Aufwärtstrend bei den Lohnkosten, allerdings falle dieser, trotz der niedrigen Arbeitslosigkeit, weiter recht zurückhaltend aus. Dies gelte umso mehr, da der Vormonatswert leicht auf 0,1% M/M herunterrevidiert worden sei. Der hohe Beschäftigungsgrad treibe die Löhne weiterhin eher nur unterproportional.



Für die Federal Reserve bleibe die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt mitentscheidend für die geldpolitische Ausrichtung. Sie werde die Normalisierung der Zinspolitik behutsam fortsetzen, solange sich die Aufhellung fortsetze. Ob nach diesen Zahlen ein Zinsschritt im laufenden oder im vierten Quartal vorgenommen werde, könne heute noch niemand verlässlich sagen. Der starke Beschäftigungsaufbau könnte für einen früheren, der moderate Lohnanstieg für einen späteren Zinsschritt sprechen. Zudem gelte es das zweite "Handwerkszeug" der FED - der wahrscheinlich bald anstehende Verkauf von Wertpapieren aus der Bilanz - im Auge zu behalten. Als möglicher Starttermin könnte der September oder der Dezember gelten - und so einen Zinsschritt quasi verschieben.



Die Aktienmärkte hätten die Zinsanhebungserwartungen der Federal Reserve im Grunde gut verdaut, offenbar würden sie sich aber mit der leicht veränderten geldpolitischen Ausrichtung der EZB nun schwerer tun. Das Allzeithoch beim DAX sei bereits weiter entfernt. Wie mehrfach an dieser Stelle angedeutet, würden die Dividendenpapiere angesichts der Risiken (Trump, Brexit, Nordkorea), den Steuersenkungsphantasien in den USA und der recht hohen Bewertungen kein Schnäppchen mehr darstellen. Mit dem Arbeitsmarktbericht (und den starken ISM-Einkaufsmanagerindices) sei nun zumindest die Konjunktursicherheit in den USA wieder gestiegen, was Aktien beflügele.



Fazit: Ein Beschäftigungsaufbau von 222.000 Stellen und eine leicht gestiegene Arbeitslosenquote auf 4,4% würden auf den ersten Blick gemischte Signale vom US-Arbeitsmarkt liefern. Allerdings sei der Anstieg der Erwerbstätigenzahlen für die leicht höhere Arbeitslosenquote verantwortlich gewesen, so dass im Grunde von recht soliden Daten gesprochen werden sollte. Die Job-Dynamik habe jedenfalls wieder zugenommen. Der anhaltend nur moderate Lohnanstieg gebe kaum Hinweise auf eine potentielle Gefahr einer baldigen Lohn-Preisspirale. Das werde die Federal Reserve interessieren und einige geldpolitische Tauben im FOMC möchten es sicherlich als Argument für ein Abwarten heranziehen. Die geldpolitischen Falken weürden dagegen auf den Beschäftigungszuwachs verweisen. Ob nun im September oder Dezember der nächste Zinsschritt folgen werde, bleibe damit relativ offen und hänge von den zukünftigen Konjunkturdaten ab. (07.07.2017/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Vor wenigen Minuten wurden in den USA aktuelle Zahlen zum Arbeitsmarkt veröffentlicht, so die Analysten der NORD LB.Im Juni seien 222.000 zusätzliche Stellen geschaffen worden. Zusammen mit der Höherrevision der beiden Vormonatswerte um insgesamt 47.000 Stellen habe die Dynamik beim Beschäftigungsaufbau wieder zugenommen. Die Arbeitslosenquote sei dagegen leicht auf 4,4% gestiegen. Die Stundenlöhne hätten um 0,2% M/M zugelegt, so dass die Jahresrate bei 2,5% liege. Quintessenz: Solider Beschäftigungsaufbau bei weiterhin nur geringem Lohndruck.Der von den Kapitalmärkten im Fokus stehende Beschäftigungsaufbau sei über den Prognosen ausgefallen. Auch die Höherrevision des Vormonatswerts sei erfreulich. Insofern würden die Nonfarm Payrolls eine positive Überraschung darstellen. Der Jobmotor brumme weiter recht gut.