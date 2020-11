Bonn (www.aktiencheck.de) - Der US-Arbeitsmarkt erholt sich mit erstaunlicher Geschwindigkeit, so die Analysten von Postbank Research.Im Oktober seien 638.000 Arbeitsplätze geschaffen worden - mehr, als erwartet worden sei. Obwohl in den Sektoren Freizeit und Reisen bereits erste Bremsspuren zu sehen seien, sei die Arbeitslosenquote von 7,9 Prozent auf 6,9 Prozent gefallen. Denn im Oktober seien die Coronavirus-Ansteckungszahlen noch nicht derart hoch gewesen, wie sie es augenblicklich seien. Die Neuansteckungen hätten in den USA die Anzahl von 120.000 am Tag überschritten. Nachdem im Frühjahr eher die großen Städte betroffen gewesen seien, seien es nun die ländlichen Gebiete.Einer Analyse der Nachrichtenagentur The Associated Press zufolge sei in 93 Prozent der 376 Countys mit dem stärksten Anstieg der Covid-19-Zahlen für den Präsidenten Donald Trump gestimmt worden. Die Ergebnisse der Auszählung am Freitag in Nevada, Arizona, Georgia und Pennsylvania sowie der Arbeitsmarktbericht hätten am Markt Zustimmung gefunden. Der Terminkontrakt auf den S&P 500 sei mit Bekanntgabe der Zahlen deutlich nach oben gesprungen. Der S&P 500 sei unter hohen Schwankungen auf der Stelle getreten. (09.11.2020/ac/a/m)