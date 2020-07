Ein Blick auf die Details lasse erkennen, dass - wie schon im Vormonat - in den meisten Bereichen wieder Jobs geschaffen worden seien. Während im Mai aber der Produktionssektor überproportional Jobs geschafft habe, habe im Juni vor allem der Dienstleistungsbereich deutlicher aufgeholt.



Die ebenfalls gemeldeten wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe würden aber mit anhaltend hohen 1,427 Millionen signalisieren, dass die Daten für Juli vermutlich weniger stark ausfallen würden.



Die zu beobachtende Entwicklung laufe den Erwartungen vieler Beobachter ein wenig voraus: Erst im zweiten Halbjahr hätten die meisten mit einer sukzessiven Verbesserung auf dem US-Arbeitsmarkt gerechnet. Nun scheine das Eindämmen der Ausbreitung von Covid-19 im Nordosten und in der Mitte des Landes bereits frühzeitiger positive Impulse bei der Beschäftigung zu bewirken.



Doch neue Fragezeichen würden auftauchen: Werde der zuletzt gemeldete rasante Anstieg der Infektionszahlen - nun im Süden und Südwesten - die Erholung verlangsamen, stoppen oder gar umkehren? Zu frühe Lockerungen und eine erstaunliche Unbedarftheit - von Politikern und Bevölkerung - hätten dort zu einem Wiederanstieg der Pandemiezahlen geführt, welche eine Stabilisierung der wirtschaftlichen Erholung zunehmend gefährden würden. Andererseits könnten bereits praktikablere Behandlungsmethoden mit kombinierten Medikamenten die Todeszahlen senken helfen und damit der Gefahr einer "zweiten Welle" ein wenig die Brisanz nehmen? Oder gebe es bereits früher einen Impfstoff?



Der US-Arbeitsmarktbericht sei im Juni nochmals besser als im Mai ausgefallen: Die Erholung setze sich fort. Dem Beschäftigungskahlschlag vom April seien nun zwei Monate deutlicher Stellenzuwächse gefolgt. Ein Drittel des Corona-Einbruchs sei bereits wieder aufgeholt. Statt in Richtung von 20% anzusteigen, sei zudem die Arbeitslosenquote den zweiten Monat in Folge auf nun 11,1% gefallen. Das Streichen von Jobs scheine bereits ein (vorläufiges?) Ende gefunden zu haben. Doch neue Fragen würden auftauchen: Verfrühte Lockerungen beim Lockdown und Unbedarftheit auf allen Ebenen hätten in einigen US-Bundesstaaten die Pandemiefälle wieder deutlich ansteigen lassen.



Diese Entwicklung werde wohl kurzfristig die konjunkturelle Erholung in den USA verlangsamen lassen. Es bleibe ein Wettlauf mit der Zeit: Wo seien die praktikablen Behandlungsmethoden, die die Todesfallzahlen massiv senken und der Gefahr einer "zweiten Welle" die Brisanz nehmen würden? Seien vielleicht alle schlimmen Daten ohnehin Schnee von gestern, wenn bereits übermorgen ein Impfstoff da sei? (Ausgabe vom 02.07.2020) (03.07.2020/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - In den USA sind - ausnahmsweise am Donnerstag - neue Daten zum Arbeitsmarkt gemeldet worden, so die Analysten der Nord LB.Weiterhin hätten sie im Zeichen der Pandemie gestanden. Als Indikatoren hätten erneut die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gedient, die zuletzt nicht mehr ganz so deutlich zurückgegangen seien, und die ADP-Beschäftigungsdaten, die gestern auf einen soliden Stellenaufbau hingedeutet hätten. Beide hätten aber auch schon mal falsche Signale geliefert, sodass die Prognoseunsicherheit hoch gewesen sei.Im Juni seien bemerkenswerte 4,8 Millionen Jobs geschaffen worden. Nach dem Kahlschlag im April und der größten Stellenstreichung in der Geschichte folge nunmehr den zweiten Monat in Folge ein unerwartet starker Beschäftigungsaufbau. Die Stellenzuwächse in Mai und Juni würden zusammen bereits knapp ein Drittel des Einbruchs aus dem April wieder wettmachen.Im Mai seien die Löhne um 1,2% M/M - deutlicher als erwartet - gefallen. Dies sei auf einen überproportionalen Stellenaufbau von niedrig bezahlter Jobs zurückzuführen (Gastronomie, Tourismus).