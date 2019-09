Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Dynamik des Stellenaufbaus am US-Arbeitsmarkt hat sich im bisherigen Jahresverlauf deutlich abgeschwächt, so die Analysten von Postbank Research.



Von Januar bis August seien in diesem Jahr 1.266 Tsd. neue Jobs geschaffen worden - durchschnittlich 158 Tsd. pro Monat. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres seien es noch insgesamt 1.871 Tsd. beziehungsweise 234 Tsd. neue Stellen monatlich gewesen. Angesichts der Schwäche in der US-Industrie, der insgesamt verringerten konjunkturellen Dynamik und der deutlichen Abschwächung der Beschäftigungsindikatoren bei diversen Stimmungsumfragen würden die Analysten von Postbank Research davon ausgehen, dass auch der US-Arbeitsmarktbericht (Fr., 04.10., 14:30 Uhr) für September dieses Bild bestätigen werde. Sie würden lediglich 125 Tsd. neue Stellen erwarten. Die begleitende Haushaltsumfrage sollte dabei einen leichten Anstieg der Arbeitslosenquote von 3,7% auf 3,8% ausweisen. Dies wäre für sich genommen kein Grund zur Sorge, da der US-Arbeitsmarkt sich damit nach wie vor in der Nähe seines Vollbeschäftigungsniveaus bewegen würde. Gleichwohl deute sich immer stärker an, dass der jahrelange, stetige Aufschwung immer mehr an Dynamik verliere. Dies signalisiere auch die Entwicklung der durchschnittlichen Stundenlöhne, die schon länger keine Anzeichen einer weiteren Beschleunigung mehr zeigen würden. Sollte die US-Notenbank, wie von den Analysten von Postbank Research erwartet, kurzfristig weitere Zinssenkungen zur Stützung der Konjunktur beabsichtigen, dürfte sie in den Arbeitsmarktdaten wenig Gründe finden, hiervon Abstand zu nehmen. (27.09.2019/ac/a/m)





