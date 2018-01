Bonn (www.aktiencheck.de) - Der US-Arbeitsmarkt (Fr., 02.02., 14:30 Uhr) befindet sich in einem langanhaltenden Aufschwung, so die Analysten von Postbank Research.



Nachdem sich der Beschäftigungsaufbau im Dezember auf 148 Tsd. etwas verlangsamt habe, würden sie für Januar wieder mit einer Beschleunigung auf 190 Tsd. rechnen. Der kurze Shutdown, von dem eine Reihe von Regierungsbehörden zwischenzeitlich betroffen gewesen sei, sollte sich nicht auf die Arbeitsmarktbilanz für Januar ausgewirkt haben, da dieses Ereignis nach dem Stichtag für die Erhebung stattgefunden habe. Die US-Arbeitslosenquote sollte unverändert mit 4,1% ausgewiesen werden. Besonderes Augenmerk dürfte die Lohnentwicklung finden. Sollte die Jahresrate der Stundenlöhne wie vom Markt erwartet auf 2,7% steigen, könnte dies als Anzeichen gewertet werden, dass die Lohndynamik etwas an Schwung gewinne. (26.01.2018/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.