So sei der deutliche Rückgang der Arbeitslosenquote im April nicht auf einen Beschäftigungsanstieg zurückzuführen - ganz im Gegenteil, die Beschäftigung sei laut Haushaltsumfrage sogar um 122.000 gesunken -, sondern auf eine starke Abwanderung von Arbeitskräften vom Arbeitsmarkt. Diese sei so stark gewesen, dass die Zahl der Arbeitslosen trotz des Beschäftigtenrückgangs um 387.000 gesunken sei. Seit Oktober sei die mittels der Haushaltsumfrage ermittelte Zahl der Beschäftigten nur um 45.000 gestiegen. Die Unternehmensumfrage weise demgegenüber für denselben Zeitraum ein Beschäftigungsplus von mehr als 1,2 Mio. aus.



Nun sei es nicht ungewöhnlich, dass die mittels Haushaltsumfrage ermittelte und deutlich volatilere Beschäftigungsentwicklung eine gewisse Zeit von der mittels der Unternehmensumfrage ermittelten Beschäftigungsentwicklung abweiche. Für die nächsten Monate sei nun aber davon auszugehen, dass Haushaltsumfrage und Unternehmensumfrage einen in etwa gleich starken Beschäftigungsaufbau ausweisen würden. Das sollten jeweils rund 200.000 neue Beschäftigte pro Monat sein. Die Analysten würden daher eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür sehen, dass die Arbeitslosenquote weiter sinken werde. Der Zielwert der Analysten von 3,5% für die Jahresmitte sei jedenfalls in Schlagdistanz.



Die Löhne hätten im April wie von den Analysten erwartet um 0,2% p.m. zugelegt und auch das Vormonatsplus sei wie prognostiziert von 0,1% p.m. auf 0,2% p.m. nach oben revidiert worden. Die Vorjahresrate habe unverändert bei 3,2% gelegen. Die Analysten würden bei ihrer Einschätzung bleiben, dass das Lohnwachstum im Vorjahresvergleich bald bei mindestens 3,5% liegen werde.



Implikationen Geldpolitik: Der heutige Arbeitsmarktbericht dürfte im Großen und Ganzen im Sinne der US-Notenbank ausgefallen sein. Eine deutlich steigende Beschäftigung bei gleichzeitig nur moderatem Lohnwachstum sei das Traumszenario einer jeden Notenbank. Die am Mittwoch von FED-Präsident Jerome Powell ausgegebene Wait-and-See-Position dürfte mit den heutigen Zahlen weiter gefestigt worden sein. Die Reaktion des Marktes, der offenbar händeringend nach Argumenten für eine Zinssenkung suche, könnten die Analysten jedenfalls nicht nachvollziehen.



Sollte die Arbeitslosenquote wie von den Analysten erwartet in den nächsten Monaten weiter sinken, dürfte sogar die Behauptung Powells, es gebe keinerlei Überhitzungserscheinungen für die US-Konjunktur auf die Probe gestellt werden. Es sei nur angemerkt, dass die Zahlen zur Lohnentwicklung teils merklichen Revisionen unterlägen, während die Arbeitslosenquote nicht oder nur minimalst revidiert werde. Sprich, die Arbeitslosenquote zeige in Echtzeit mit deutlich größerer Wahrscheinlichkeit den "wahren" Zustand des US-Konjunktur an, als das Lohnwachstum. (03.05.2019/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Das Bureau of Labor Statistics (BLS) in den USA gab heute bekannt, dass die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft im April um 263.000 angestiegen ist, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Damit sei auch die deutlich über dem Konsens liegende Prognose der Analysten klar übertroffen worden. Für Februar und März sei das zunächst gemeldete Plus in Summe um 16.000 nach oben revidiert worden. Die Arbeitslosenquote sei von 3,8% auf 3,6% gesunken.Marktreaktion: US-Staatsanleihen hätten mit leichten Kursgewinnen auf die Zahlen reagiert. Der Dollar habe zum Euro geringfügig an Wert verloren.