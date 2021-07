Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Zahl der Amerikaner, die Arbeitslosenunterstützung beantragen, lag in der Woche zum 17. Juli bei 0,419 Millionen, verglichen mit einem Anstieg von 0,360 Millionen in der Vorwoche, so die Experten von XTB.



Der heutige Wert habe über den Markterwartungen von 0,350 Millionen gelegen.



Die Zahl der Folgeanträge, die den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung um eine Woche hinterherhinke, sei auf 3,236 Millionen gefallen, während Analysten einen Rückgang auf 3,1 Millionen erwartet hätten. Der heutige Wert liege immer noch weit über dem Durchschnitt von 1,7 Millionen vor der Pandemie. (22.07.2021/ac/a/m)



