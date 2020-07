Trotz chaotischer politischer Maßnahmen und des allgemeinen Wunsches, Haushaltsdefizite einzudämmen, verstünden die meisten Entscheidungsträger, dass ein vorzeitiges Ende der Fiskalpakete das Risiko einer wirtschaftlichen - und damit politischen - Katastrophe berge. Die Zentralbanken seien seit März involviert und mehr Politiker würden erkennen, dass der derzeitige Kurs beibehalten werden müsse.



Trotz dieser günstigen Entwicklungen bleibt der Blick der Experten von Nuveen auf den Aktienmarkt für die nahe Zukunft vorsichtig, da die Kurse viele gute Nachrichten bereits eingepreist haben. US-Aktien hätten einen Faktor der 12-Month-Forward-Earnings von 22. Diese Bewertung biete kein Polster gegen schlechte Nachrichten. Rückschläge im Kampf gegen die Pandemie würden den allgemeinen Wiedereröffnungstrend nicht stoppen. Sie würden aber zeigen, dass die wirtschaftliche Erholung langwierig und holprig sein könne.



Die Aktienmärkte könnten vorübergehend fallen, wenn bestimmte US-Konjunkturdaten enttäuschen würden. Die Beschäftigungszahlen seien eine kritische Größe, angesichts des Risikos, dass einige der vorübergehenden Beurlaubungen zu Entlassungen würden. Die Experten von Nuveen erwarten nicht, dass die wirtschaftliche Erholung zum Stillstand kommt, aber sie wird holprig und uneinheitlich sein. Das EU-Abkommen der vergangenen Woche sei ein großer Schritt auf dem Weg zur Fiskalunion und verringert das langfristige Risiko, dass die Eurozone auseinanderbricht. Unterdessen wäre ein weiterhin schwacher Dollar nicht überraschend. Der Wechselkurs werde voraussichtlich nur leicht sinken, wodurch nicht-amerikanische Aktien attraktiver würden. (31.07.2020/ac/a/m)





Chicago (www.aktiencheck.de) - Gute Nachrichten über Impfstoffe und Therapien für COVID-19 sind ein Gegenwicht zu den anhaltend schlechten Nachrichten über steigende Infektionszahlen - insbesondere in den wirtschaftlich bedeutenden USA, sagt Bob C. Doll, Chief Equity Strategist bei Nuveen.Der massive Fiskalplan der Europäischen Union (EU) und die Einigung auf einen schuldenfinanzierten Wiederaufbaufonds - verbunden mit der Erwartung eines großen finanzpolitischen Pakets in den USA - würden zudem darauf hoffen lassen, dass die fiskalischen Maßnahmen fortgesetzt würden, bis die wirtschaftliche Gefahr der Corona-Pandemie abnehme.