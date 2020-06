Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wie Phönix aus der Asche der tiefsten Rezession der Nachkriegszeit nähert sich der US-Aktienmarkt bereits wieder seinem Allzeithoch, so Dr. Manfred Schlumberger, Leiter Portfoliomanagement bei StarCapital.Fasse man die Faktoren zusammen, so spreche viel dafür, dass die aktuelle Rallye noch ein Stück weiterlaufen könne. Darauf deute auch der sich in den letzten beiden Wochen vollziehende Favoritenwechsel an den Börsen hin: Weg von den USA nach Europa und Japan. Raus aus defensiven Sektoren wie neuerdings auch der Technologiebranche und hinein in zyklische Value-Aktien, die seit Februar massiv gelitten hätten.Aus der Kapitalmarktforschung wisse man, dass Zykliker und Value-Titel seit der Finanzkrise dramatisch underperformt hätten. Dennoch habe es in jedem Jahr mehrmonatige starke Value-Phasen gegeben, zuletzt im September und Oktober letzten Jahres mit der Hoffnung auf ein Ende des Handelskrieges. Gegen eine neue langanhaltende "Value-Ära" wie zwischen 2001 und 2007 würden jedoch die zu erwartende Fortsetzung der säkularen Stagnation, die Zinskurvenkontrolle der Notenbanken nahe der Nulllinie und die zumindest in den nächsten zwei Jahren anhaltend niedrigen Inflationsraten sprechen. Passend zum aktuellen "Risk on"-Szenario korrigiere der Goldpreis und die Zinsen von Staatsanleihen mit längeren Laufzeiten würden steigen. (10.06.2020/ac/a/m)