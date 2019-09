Paris (www.aktiencheck.de) - An Hiobsbotschaften hat es zuletzt sicherlich nicht gemangelt, wobei vor allem der nicht enden wollende Handelsstreit zwischen den USA und China nicht nur wie ein Damoklesschwert über den Märkten schwebt, sondern mittlerweile auch messbare Spuren in der Wirtschaft hinterlässt, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Zwar habe sich die US-Wirtschaft bisher recht wacker geschlagen - so verharre etwa die Arbeitslosenquote mit 3,7 Prozent nach wie vor einem niedrigen Niveau -, dass aber auch die Vereinigten Staaten angezählt seien, zeige unter anderem der vor wenigen Tagen veröffentlichte ISM-Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitete Gewerbe. So sei der wichtige Stimmungsindikator im August erstmals seit drei Jahren wieder unter die Expansionsschwelle von 50 Punkten gerutscht.



An und für sich mache diese Entwicklung nicht allzu viel Mut. Auf der anderen Seite könnten enttäuschende Konjunkturindikatoren aber auch dazu beitragen, dass sich die USA und China wieder ein wenig annähern würden. Zumal in den USA im kommenden Jahr Wahlen anstünden und US-Präsident Donald Trump sicherlich kein Interesse daran habe, dass die Wirtschaft nun nachhaltig an Fahrt verliere. Hinzu komme, dass die US-Notenbank FED noch eine Menge Spielraum habe, um die Konjunktur zu stimulieren. Schließlich weise der US-Leitzins mit 2,00 bis 2,25 Prozent einen vergleichsweise hohen Stand auf. Die Wahrscheinlichkeit, dass der nach wie vor recht robuste US-Aktienmarkt auf Dauer unter Druck geraten werde, dürfte daher überschaubar sein. Zumal Anleger attraktive Anlagealternativen derzeit vergebens suchen würden. (06.09.2019/ac/a/m)



