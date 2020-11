Als ein weiterer Belastungsfaktor für die Börsen gelte die bevorstehende US-Wahl. Vor dem Urnengang am Dienstag habe Joe Biden in Umfragen einen beträchtlichen Vorsprung vor Präsident Donald Trump. Laut einer Umfrage von NBC News/Wall Street Journal vom Sonntag habe der ehemalige Vizepräsident 52% der Unterstützung der registrierten Wähler gegenüber 42% für den Präsidenten erhalten.



Bei den Einzelwerten zeichne sich eine Erholung bei Big Tech ab. Am Freitag hatten die Aktien von Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) (-5,6%), Amazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol Deutschland: AMZ, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMZN) (-5,5%) und Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) (-6,3%) trotz solider Geschäftszahlen für Q3 ordentlich Federn lassen müssen. Heute gehe es für die Titel zunächst wieder etwas nach oben.



Clorox (ISIN: US1890541097, WKN: 856678, NYSE-Symbol: CLX, Ticker-Symbol Deutschland: CXX): Für den Hersteller von Reinigungsmitteln und Bleichen - ein Kauftipp des AKTIONÄR - zeichnet sich ebenfalls ein robuster Handelsstart ab. Clorox habe im Q3 3,22 Dollar je Aktie verdient und damit 40 Prozent mehr als von Analysten erwartet. Der Umsatz sei ebenfalls höher ausgefallen als prognostiziert. Die Aktie steige vorbörslich 2,8%.



Alibaba (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA): Die Fintech-Beteiligung des E-Commerce-Riesen Ant Group (Alibaba-Anteil: 33%) feiere am 5. November in Hongkong und Shanghai ihren Börsengang. Im Graumarkt würden die Papiere bereits mit einem Aufschlag von 50% gehandelt.



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO): Die Aktie des chinesischen E-Autobauers verteuere sich vorbörslich um 12% und markiere ein neues Rekordhoch. Das Unternehmen habe zuletzt rekordhohe Produktionszahlen für den vergangenen Monat gemeldet. (02.11.2020/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - An den US-Aktienmärkten zeichnet sich nach den kräftigen Verlusten der Vorwochen am Montag eine Erholung ab, so Martin Weiss vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Future auf den Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) signalisiere ein Plus für den Leitindex in der Eröffnungsphase von mehr als 400 Punkten. S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) und NASDAQ Composite (ISIN: XC0009694271, WKN: 969427) würden ebenfalls freundlich tendieren. Im Fokus der Anleger stünden am Morgen neben Big Tech die Aktien chinesischer E-Autobauer.Der Dow habe den Oktober mit einem Verlust von 4,6% beendet und damit seinen schlechtesten Monat seit März markiert. Der S&P 500 und der NASDAQ seien im vergangenen Monat um 2,8% bzw. 2,3% gefallen und hätten damit ihren zweiten negativen Monat in Folge erlebt. Einer der Hauptgründe für die schwache Performance habe in den rasant steigenden Corona-Fällen in den USA gelegen.