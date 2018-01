Gegenwind für die Aktienmärkte sei in letzter Woche von eben jener Zinsseite gekommen: In den USA sei die Rendite zehnjähriger Anleihen erstmal seit März vergangenen Jahres wieder über 2,5 Prozent gestiegen und nehme damit ein Niveau ein, bei der manche Investoren wieder bereit sein könnten, verstärkt (zulasten des Aktienmarktes) in die Anleihemärkte zu investieren. Hintergrund des Anstiegs der Kapitalmarktzinsen seien unter anderem Medienberichte gewesen, dass China den Kauf von US-Anleihen einschränken oder gar einstellen wolle. Am Donnerstag seien diese Berichte jedoch aus Peking als unzutreffend bezeichnet worden.



Auf Wochensicht hätten erneut die US-Aktienindices die höchsten Gewinne erzielt. Der Dow Jones-Index (ISIN US2605661048/ WKN 969420) habe 2,0 Prozent an Wert gewonnen. Die europäischen Märkte hätten uneinheitlich gehandelt, Italien sei mit plus 2,9 Prozent gesucht gewesen, der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) habe 0,7 Prozent abgegeben. Unter den Sektoren seien Bankwerte vom Anstieg der Zinsen unterstützt worden. Da die langfristigen Zinsen stärker steigen würden als die kurzfristigen, nähmen die Zinsmargen der Institute wieder zu. Automobilwerte hätten von den starken Absatzzahlen von Volkswagen (ISIN DE0007664005/ WKN 766400) und BMW (ISIN DE0005190003/ WKN 519000) profitiert. Ebenfalls gesucht gewesen seien Rohstoff- und Energieunternehmen, nachdem unter anderem die Erdölpreise auf ein frisches Dreijahreshoch gesprungen seien.



Der US-Aktienmarkt profitiere derzeit stark von den steigenden Gewinnerwartungen der Analysten. Die im Dezember verabschiedete Steuerreform sorge für eine Welle von positiver Gewinnrevisionen. So seien beispielsweise bei 25 der 30 Unternehmen des Dow Jones-Index die Gewinnerwartungen nach oben revidiert worden. In dem derzeit erfreulichen Gesamtumfeld (positive Konjunkturentwicklung bei gleichzeitig moderater Inflation) sollten die Unternehmensgewinne auch in der anstehenden Berichtssaison für das vierte Quartal 2017 weiterhin zweistellig ansteigen. Auch würden Übernahmen und Aktienrückkäufe ein sehr starker Nachfragefaktor für Aktien bleiben. Das Volumen der Aktienrückkäufe in den USA werde im Jahr 2018 auf etwa 590 Milliarden US-Dollar geschätzt.



Trotz des sehr positiven Umfelds bestünden auch Risiken für die weitere Kursentwicklung. Nach dem starken Anstieg des S&P 500-Index (mehr als 300 Prozent seit dem Tief im März 2009) liege die Bewertung anhand des Kurs/Gewinn-Verhältnisses mittlerweile deutlich über dem Zehnjahresdurchschnitt. Außerdem hätten die jüngsten Kursanstiege zu einer wahren Aktien-Euphorie geführt. Zuletzt hätten nur noch 15 Prozent der privaten US-Investoren Risiken für den Aktienmarkt gesehen. Die hohe Bewertung in Verbindung mit dem hohen Optimismus könnte für eine bevorstehende Konsolidierung an den US-Aktienmärkten sprechen. Insgesamt bleibe das Bild aufgrund der steigenden Unternehmensgewinne und den mangelnden Anlagealternativen nach wie vor positiv für Aktieninvestments. (Ausgabe vom 12.01.2018) (15.01.2018/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zu Beginn der letzten Handelswoche handelten die globalen Aktienmärkte erneut fester, wobei das Tempo der Aufwärtsbewegung nach den Kursgewinnen der Vergangenheit nachließ, so die Experten von Union Investment.Einige Marktteilnehmer würden Gewinne mitnehmen, schließlich hätten etwa die US-Börsen in den vergangenen zwölf Monaten über zwanzig Prozent an Wert gewonnen. Unterstützt worden seien die Aktienmärkte erneut von positiven Wirtschaftsdaten. So sei etwa die am Dienstag der Woche veröffentlichte deutsche Industrieproduktion im November um 3,4 Prozent gegenüber dem Vormonat angestiegen und habe damit deutlich oberhalb der vom Markt erwarteten 1,9 Prozent gelegen. Auch die deutschen Exportzahlen lägen weiterhin auf Rekordkurs.