Wien (www.aktiencheck.de) - Während in Europa die meisten Börsen am Montag noch geschlossen hatten, verzeichneten die US-Aktienmärkte durchgehend deutliche Verluste (Nasdaq (ISIN: XC0009694271, WKN: 969427) -2,74%, S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) -2,23%, Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) -1,90%), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Ausgelöst worden sei die Talfahrt einerseits von Ängsten über eine Eskalation im Handelszwist zwischen den USA und China, nachdem am Montag Zölle auf einige US-Produkte in China in Kraft getreten seien. Andererseits habe US-Präsident Donald Trump über das Wochenende seine Position zu Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) bekräftigt. Zusammen mit dem Datenskandal rund um Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) würden manche Anleger eine stärkere Regulierung des Technologiesektors fürchten. Die veröffentlichten US-Konjunkturdaten müssten vom Markt noch verarbeitet werden.



Die asiatischen Märkte seien nach einem unfreundlichen Vortag ebenfalls negativ (Topix (ISIN: JP9010100007, WKN: A1RRCU) -0,28%, Nikkei (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) -0,55%, Hang Seng (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) -0,60%) gestartet. Der Ölpreis sei gestern ebenfalls unter Druck gekommen. Für Europa würden vorbörsliche Indikatoren auf einen weitgehend unveränderten Handelsstart hindeuten. (03.04.2018/ac/a/m)





