Wien (www.aktiencheck.de) - Trotz weiter steigender Neuinfektionszahlen in zahlreichen US-Bundesstaaten (die Zahl der Neuinfektionen in den gesamten USA liegt inzwischen wieder nahe der Hochs vom April) konnten sich die US-Aktienmärkte gestern deutlich erholen und schlossen rund 0,6% fester (getrieben vom Technologiesektor, NASDAQ (ISIN: US6311031081, WKN: 813516) dementsprechend sogar +1,1%), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Ebenfalls fester heute Morgen der Handel in Asien (Indices +0,5 bis 1% im Plus) und auch für Europa würden die vorbörslichen Indikationen einen positiven Start in den Handelstag erwarten lassen. Das derzeit größte Risiko für die Aktienmärkte bleibe trotzdem ein etwaiger zweiter Shutdown großer US-Bundesstaaten (bzw. die Angst davor) - obwohl die US-Regierung und die betroffenen Gouverneure bislang ein solches Vorgehen ausschließen würden. US-Neuinfektionsdaten und insbesondere Hospitalisierungsdaten (derzeit zum Glück noch weit unter April-Niveaus) dürften für den Markt deshalb zur Zeit kritischer sein als Wirtschaftsdaten.



Edelmetalle und insbesondere Gold hätten gestern ebenfalls einen starken Tag und würden heute trotz Gewinnmitnahmen nur geringfügig schwächer handeln, während sich der Ölpreis nahe seinem Monatshochs behaupten könne. (23.06.2020/ac/a/m)

