Auf der Rückseite der Scorecard habe am stärkten Disney (ISIN US2546871060/ WKN 855686) eingebüßt. Die Aktie des Unterhaltungskonzerns habe wegen des nachlassenden Wachstums bei seinem Streamingdienst 14 Prozent verloren. Ebenfalls auf der Verliererseite: Verizon (ISIN US92343V1044/ WKN 868402) (-11,6), Honeywell (ISIN US4385161066/ WKN 870153) (-9,0) und Boeing (ISIN US0970231058/ WKN 850471) (-5,9).



Im marktbreiten S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) seien die Gewinne bei den Einzelwerten deutlich kräftiger ausgefallen als im Dow Jones, das gelte jedoch auch für die Verluste. Der Kursanstieg bei Öl und anderen Rohstoffen habe den Aktien von Devon Energy (ISIN US25179M1036/ WKN 925345) ein Plus von 178 Prozent beschert, genug, um die nächste Preiserhöhung für Energie locker wegzustecken. Marathon Oil (ISIN US5658491064/ WKN 852789) und Moderna (ISIN US60770K1079/ WKN A2N9D9) hätten beide jeweils knapp mehr als 140 Prozent geschafft und insgesamt hätten alle Aktien in den Top-10 dreistellige Zuwächse aufgewiesen.



Top-Verlierer im Feld sei der Glücksspielkonzern Penn National Gaming (ISIN US7075691094/ WKN 905441) mit einem dicken Minus von 39 Prozent gewesen.



Für 2020 habe erneut gegolten: Tech is the place to be. Allerdings hätten sich Anleger im NASDAQ-100-Auswahlindex (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) die Chancen auf hohe Gewinne mit entsprechenden Verlustrisiken erkauft, sofern sie danebengriffen. Moderna, Fortinet (ISIN US34959E1091/ WKN A0YEFE) und NVIDIA (ISIN US67066G1040/ WKN 918422) hätten Profite von 143 Prozent, 142 Prozent und 125 Prozent geliefert.



Schlusslicht Peloton (ISIN US70614W1009/ WKN A2PR0M) allerdings habe herbe 76 Prozent an Wert eingebüßt und wer auf China-Tech gesetzt habe, habe kaum besser gefahren. Pinduoduo (ISIN US7223041028/ WKN A2JRK6) hätten zwei Drittel ihres Wertes eingebüßt, BAIDU (ISIN US0567521085/ WKN A0F5DE) 32 Prozent und JD.com (ISIN US47215P1066/ WKN A112ST) 20 Prozent.



Und was habe es nun mit dem Stock Trader´s Alamanc auf sich? Der STA besage, dass wenn es zu einer "Santa Claus Rally" (SCR) komme - das seien die letzten fünf und die ersten beiden Handelstage im alten und im neuen Jahr - die Gesamtperformance im neuen Jahr ebenfalls positiv ausfallen werde.



Klar, das neue Jahr habe eben erst begonnen, doch mit den Gewinnen der letzten Tage sei der Grundstein für ein erfolgreiches 2022 gelegt. 2021 sei Geschichte und das neue Jahr biete erneut jede Menge Möglichkeiten. (03.01.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allen Hindernissen zum Trotz haben die globalen Aktienmärkte im vergangenen Jahr erneut kräftig zugelegt, so Martin Weiß von "Der Aktionär".Doch mit welchen Einzelwerten habe sich das meiste Geld verdienen lassen und mit welchen noch nicht einmal ein Blumentopf? Die "Aktionär"-Übersicht gebe Aufschluss - und biete eine faustdicke Überraschung.Tschüssikowski 2021, pack ma`s 2022! Das neue Börsenjahr habe gerade begonnen und auch wenn es verfrüht erscheine, eine Prognose für die kommenden zwölf Monate abgeben zu wollen: Die Vorzeichen zumindest für ein paar schöne Wochen jetzt im Winter stünden gut. Sage die Historie, oder besser gesagt der Stock Trader`s Almanac (STA). Und der habe immer Recht, würden Fans behaupten.Bevor "Der Aktionär" verrate, was es mit dem STA und dem Ausblick für 2022 auf sich habe, komme allerdings zuerst der Rückblick auf die letzten zwölf Monate und man könne sagen: Es sei kein Blick zurück im Zorn. Zumindest dann, wenn man als Anleger auf die richtigen Branchen und Einzeltitel gesetzt habe, ach ja und natürlich auf das richtige Land.Unter den Top-Aktien im Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) hätten es zwei Titel über die 50-Prozent-Hürde geschafft, die Baumarktkette Home Depot (ISIN US4370761029/ WKN 866953) (+56 Prozent) und der Softwareriese Microsoft (ISIN US5949181045/ WKN 870747) (+51). Eine der größten Überraschungen des Jahres sei allerdings Cisco Systems (ISIN US17275R1023/ WKN 878841) gewesen. Der Netzwerkspezialist habe am Ende mit 42 Prozent Plus den fünften Rang belegt und habe damit besser abgeschnitten als Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985) (+34).