Wien (www.aktiencheck.de) - Die wichtigsten US-Aktienindices beendeten den gestrigen Handelstag mit leichten Kurszuwächsen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Gebremst worden sei das Sentiment aber vor allem auch in Bezug auf die Brexit-Einigung: Hier stehe nämlich noch die Zustimmung des britischen Parlaments aus, die aber durch den anhaltenden Widerstand der nordirischen Partei DUP sowie des Chefs der oppositionellen Labour-Partei, Jeremy Corbyn, mehr als fraglich sein dürfte.Entgegen den US-Vorgaben ergebe sich in Asien heute Morgen ein gemischtes Bild: Während der japanische Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) aktuell leicht im Plus notiere, präsentiere sich der Hang Seng CE (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) kaum verändert und der chinesische Shanghai Composite klar im Minus. Während der Goldpreis sich kaum bewegt habe, hätten sich die Ölpreise wieder etwas erholen können. Die Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG mit Blick auf die Frühindikatoren leicht negativ erwarten. (18.10.2019/ac/a/m)