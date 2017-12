Werde die Methodik auf US-Aktien angewendet, würden beim US Quality Dividend Growth-Index von WisdomTree die besten 300 Unternehmen mit positiver Dividendendeckung, hohen Wachstums- und Qualitätsrankings sowie einer Mindestmarktkapitalisierung von 2 Mrd. USD ausgewählt. Das Wachstum werde anhand der langfristigen Gewinnerwartungen gemessen, während die Qualität durch die jeweils dreijährige durchschnittliche Vermögensrendite und Eigenkapitalrendite definiert werde. Die WisdomTree-Strategie führe relativ zum S&P 500-Index zu ausgeprägten Sektorneigungen.



Obwohl ein Fokus auf dividendenausschüttende Aktien vorhanden sei, hebe die Strategie nicht Value-Faktoren, sondern Qualitäts- und Wachstumsfaktoren hervor. Daraus ergebe sich, dass der Sektor Technologie mit 22% die höchste Gewichtung in dem Index für sich beanspruche. Im Vergleich zum S&P 500, in dem der Technologie-Sektor einen Anteil von 24,5% ausmache, handle es sich dabei um eine leichte Untergewichtung. Ein weiterer Sektor mit Qualitäts- und Wachstumsneigung sei das Gesundheitswesen mit einer Gewichtung von 20,4% gegenüber den 14,1% im S&P 500.



Die höchste Übergewichtung in der WisdomTree-Strategie sei der Sektor Industrie mit einer Gewichtung von fast 20%, was fast dem Doppelten des S&P 500 entspreche. Beide verbraucherbezogenen Sektoren - Nicht-Basiskonsumgüter und Basiskonsumgüter - seien im WisdomTree-Index mit einer gemeinsamen Gewichtung von 29% um 9,2% übergewichtet. Ebenso führe der Fokus auf Qualität zu deutlich untergewichteten Positionen in Sektoren wie dem Finanzwesen (-9,5%) und Energie (-5,6%).



In der aktuellen makroökonomischen Umgebung, in der die Zinsen aufgrund eines starken Wirtschaftswachstums steigen würden, könnte es für Investoren möglicherweise vorteilhafter sein, sich auf Wachstum als Investmentstil zu konzentrieren. In diesem Zusammenhang liefere eine Qualitätsorientierung der Wachstumsgrundlage einen nuancierten Ansatz, durch den sich Investoren effektiv mit einem Fokus auf dividendenausschüttende Aktien mit geringem Value-Engagement positionieren könnten.



Natürlich würden Bewertungen beim Investieren in Wachstum eine wichtige Rolle spielen. Typischerweise würden Investoren eine hohe Prämie für ein überdurchschnittliches Gewinnwachstum und eine sogar noch höhere Prämie für Qualität zahlen. Der WisdomTree US Quality Dividend Growth-Index biete den Vorteil, dass er Zugriff auf hochwertige, wachstumsstarke Unternehmen mit einem Abschlag von 5,7% gegenüber dem Kurs/Gewinn-Verhältnis des S&P 500 ermögliche.



Da sich die Experten auf das Szenario einer Senkung der Körperschaftsteuer zubewegen würden, sei es wahrscheinlich, dass die potenzielle Gewinnveränderung für die Quality-Dividend-Growth-Strategie die für den S&P 500 überflügeln werde. In gewissem Maße sei dies darauf zurückzuführen, dass inländische Gewinne im S&P 500 69,2% ausmachen würden, während es bei der WisdomTree-Strategie 75,7% seien. Falls die aktuell geplanten Steuersenkungen umgesetzt würden, werde erwartet, dass sich der Abschlag beim Kurs/Gewinn-Verhältnis gegenüber dem S&P 500 auf über 6,5% ausweiten werde. Diese potenzielle Bewertungsveränderung würde dazu führen, dass der WisdomTree-Index mit einem attraktiven Kurs/Gewinn-Verhältnis von 18,6 gehandelt werden würde, während das des S&P 500 bei knapp 20 liegen würde. Hierdurch würden die Vorteile einer Strategie hervorgehoben, die den Zugriff auf hochwertiges Wachstum zu einem angemessenen Preis ermögliche. (27.12.2017/ac/a/m)





New YorkLondon (www.aktiencheck.de) - Wachstum zu einem angemessenen Preis ist ein häufiges Ziel von Investoren auf der Suche nach Anlagestilen und Faktoren, die überdurchschnittliche Renditen liefern können, so die Experten von WisdomTree.Da der S&P 500-Index zurzeit hoch bewertet werde, sei der Zeitpunkt für Investoren gekommen, um Wachstum zu einem angemessenen Preis in Betracht zu ziehen.Die Quality Dividend Growth-Indices von WisdomTree seien sowohl auf Qualität als auch auf Wachstum ausgerichtet. Diese Indices seien entwickelt worden, um mithilfe einer einzigartigen systematischen Screening-Methodik Wachstum mit einer zusätzlichen Qualitätskomponente zu liefern. Erreicht werde dies durch den Fokus auf eine Kombination an Merkmalen wie Eigenkapitalrendite, Vermögensrendite und langfristig erwartetes Ertragswachstum. Die Strategie biete mit einem Investmentuniversum aus dividendenausschüttenden Unternehmen einen mehrdimensionalen Ansatz für ein Investment im Wachstumsbereich.