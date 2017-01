Zwar sei das Bewertungsniveau des amerikanischen Marktes höher als das anderer entwickelter Aktienmärkte, doch Puglia sehe darin keinen Nachteil für Investoren: Die günstigeren Bewertungen, beispielsweise an den europäischen Aktienmärkten, würden nicht unbedingt bedeuten, dass es dort auch bessere Anlagemöglichkeiten gebe. Die Gründe für das niedrige europäische Bewertungsniveau sehe Puglia im nach wie vor schwachen Wirtschaftswachstum, bisher kaum wirkungsvollen Anreizprogrammen, negativen Zinsen und der Anfälligkeit nahezu der gesamten Region für politische Risiken begründet.



"Die kommende Präsidentschaft Donald Trumps ist zwar eindeutig ein Element der Unsicherheit im US-amerikanischen Kontext, doch die Wirtschaft wächst weiterhin stärker als in allen anderen wichtigen Volkswirtschaften. Zudem ist davon auszugehen, dass sich die Gewinne der US-Unternehmen im laufenden Jahr verbessern werden. Aufgrund dieser Entwicklungen ergebe es durchaus Sinn, dass das Bewertungsniveau von US-Aktien höher ist - ganz einfach, weil auch die Ertragsaussichten besser erscheinen." Die Tatsache, dass sich die Aktienbewertungen in den USA in der Nähe von Allzeithochs bewegen würden, sei daher nahezu irrelevant. "Wir sind der Meinung, dass amerikanische Standardwerte derzeit angemessen bewertet sind".



Noch sei nicht abzusehen, welche Entwicklungen die Aktienmärkte in 2017 besonders beschäftigen würden. Laut Portfoliomanager Larry Puglia sei es daher besonders wichtig, einen langen Anlagehorizont zu verfolgen und sich nicht von kurzfristigen Marktschwankungen beeinflussen zu lassen.



"Wenn wir kurze Phasen der Underperformance erleben, reagieren wir nicht indem wir unsere Strategie grundlegend ändern. Wir bauen unsere Portfolios zielgerichtet so auf, dass sie in vielen verschiedenen Marktszenarien stabile Erträge erwirtschaften können - und nicht nur in einem bestimmten wirtschaftlichen Umfeld funktionieren. Auf diese Weise bieten wir Investoren langfristige Anlagelösungen und können Investmentchancen nutzen, wenn sie sich ergeben: Setzen am Markt beispielsweise relativ wenige Investoren auf Wachstumsaktien, dann sind die Aktien von Qualitätsunternehmen häufig zu günstigen Preisen zu haben", schließe Puglia.







Baltimore (www.aktiencheck.de) - Die weltweiten Aktienmärkte haben im vergangenen Jahr immer wieder Phasen hoher Volatilität erlebt, so die Experten von T. Rowe Price.Anfang des Jahres hätten Bedenken hinsichtlich des globalen Wirtschaftswachstums und der Verfall der Rohstoffpreise für Kursschwankungen gesorgt - später im Jahr das überraschende Brexit-Votum und der Wahlsieg Donald Trumps. In diesem schwierigen Umfeld habe sich der US-amerikanische Aktienmarkt als robust erwiesen. Aufgrund der teils hohen Bewertungen habe es über das Jahr gesehen zwar eine Rotation in günstiger bewertete Märkte gegeben. Larry Puglia, Portfoliomanager der T. Rowe Price Blue Chip Growth Strategy, sei aber der Meinung, dass es auch im aktuellen Marktumfeld immer noch interessante Investmentmöglichkeiten im US-Universum gebe und sich der Bullenmarkt auch in diesem Jahr fortsetzen dürfte.