Kurzprofil USU Software AG:



Die USU-Gruppe (ISIN: DE000A0BVU28, WKN: A0BVU2, Ticker-Symbol: OSP2) ist der größte europäische Anbieter für IT- und Knowledge-Management-Software. Marktführer aus allen Teilen der internationalen Wirtschaft schaffen mit USU-Anwendungen Transparenz, sind agiler, sparen Kosten und senken ihre Risiken. Neben der 1977 gegründeten USU AG gehören auch die Tochtergesellschaften Aspera GmbH, Aspera Technologies Inc., LeuTek GmbH, OMEGA Software GmbH, USU Consulting GmbH sowie die BIG Social Media GmbH zu der im Prime Standard der Deutschen Börse sowie im GEX notierten USU Software AG. (05.03.2020/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - USU Software-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der USU Software AG (ISIN: DE000A0BVU28, WKN: A0BVU2, Ticker-Symbol: OSP2) nach wie vor zu kaufen.Gemäß vorläufigen Zahlen habe die USU Software AG im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 ein Umsatzwachstum in Höhe von 5,6% auf 95,6 Mio. Euro (VJ: 90,49 Mio. Euro) erreicht und damit die zuletzt auf 93 bis 95 Mio. Euro reduzierte Prognosebandbreite leicht übertroffen. Die im Nachgang der Neun-Monatszahlen auf 93,20 Mio. Euro geminderten Umsatzprognosen seien dabei ebenfalls leicht übertroffen worden.In der Meldung zu den vorläufigen Zahlen habe das USU-Management das wieder angezogene Auslandsgeschäft besonders erwähnt. Gegenüber dem Vorjahr hätten die internationalen Umsätze um 9,3% auf 26,5 Mio. Euro (VJ: 24,25 Mio. Euro) zugelegt, was im Umkehrschluss bei den inländischen Umsätzen ein Umsatzwachstum von 4,3% auf 69,1 Mio. Euro (VJ: 66,24 Mio. Euro) bedeute. Bereits unterjährig habe die USU Software AG vom erfolgreichen Abschluss von Großaufträgen in den USA berichtet, bei denen es noch Ende 2018 zu Verschiebungen gekommen sei.Im vierten Quartal 2019 habe die Gesellschaft an dieser Stelle nochmals eine Beschleunigung des Umsatzwachstums verzeichnet. Anfang des Jahres 2020 habe die Gesellschaft beispielsweise über mehrere Neuaufträge berichtet, darunter mit einem US-amerikanischen Anbieter von Personalsoftware, der bereits in 2019 zum Teil verbucht worden sei. Parallel dazu sei die USU Software AG mit der Gewinnung von Neuaufträgen in Deutschland in der Lage gewesen, absolut gesehen, einen ähnlichen Umsatzanstieg im Inland zu erzielen. Insgesamt sei aber die Gesellschaft weiterhin von der tendenziellen Verschiebung von Lizenzerträgen hin zu SaaS-Abschlüssen betroffen gewesen, was in der Regel mit einer Abflachung der Umsatzdynamik einhergehe.Der Jahresüberschuss habe mit 5,2 Mio. Euro (EPS: 0,50 Euro) deutlich über den Prognosen der Analysten gelegen. Dabei hätten sie in ihren Schätzungen eine normale Entwicklung der Steueraufwendungen unterstellt. Tatsächlich weise die Gesellschaft aber einen Steuerertrag in Höhe von 1,2 Mio. Euro (VJ: -1,85 Mio. Euro) aus. Wie bereits in der Vergangenheit erfolgt, seien latente Steuern auf bestehende Verlustvorträge aktiviert worden, was zu einem entsprechenden, jedoch nicht liquiditätswirksamen Ertrag, führe.Mit Meldung vom 05.03.2020 habe die Gesellschaft zudem einen signifikanten Neuauftrag mit dem National Institutes of Health (NIH), mit einem Vertragsvolumen von 5,00 Mio. Euro, bekannt gegeben. Damit sei das von den Analysten erwartete Umsatzwachstum sowie, angesichts der Tatsache, dass dieser Auftrag den margenstarken Lizenzmanagement-Bereich der Tochtergesellschaft Aspera betreffe, auch das von ihnen erwartete überproportionale Ergebniswachstum als realistisch einzustufen. Sie würden ihre Prognosen sowie ihr DCF-Bewertungsmodell erst mit Veröffentlichung des Geschäftsberichtes (26.03.2020) überarbeiten.Bis dahin bestätigen Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, ihr bisheriges Kursziel von 19,70 Euro und vergeben damit weiterhin das Rating "kaufen" für die USU Software-Aktie. (Analyse vom 05.03.2020)