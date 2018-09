Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



20,40 EUR +3,29% (04.09.2018, 10:21)



20,40 EUR +3,29% (04.09.2018, 10:39)



DE000A0BVU28



A0BVU2



OSP2



Die USU-Gruppe (ISIN: DE000A0BVU28, WKN: A0BVU2, Ticker-Symbol: OSP2) ist der größte europäische Anbieter für IT- und Knowledge-Management-Software. Marktführer aus allen Teilen der internationalen Wirtschaft schaffen mit USU-Anwendungen Transparenz, sind agiler, sparen Kosten und senken ihre Risiken. Neben der 1977 gegründeten USU AG gehören auch die Tochtergesellschaften Aspera GmbH, Aspera Technologies Inc., LeuTek GmbH, OMEGA Software GmbH, USU Consulting GmbH sowie die BIG Social Media GmbH zu der im Prime Standard der Deutschen Börse sowie im GEX notierten USU Software AG. (04.09.2018/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - USU Software-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der USU Software AG (ISIN: DE000A0BVU28, WKN: A0BVU2, Ticker-Symbol: OSP2) weiterhin mit "kaufen" ein.Im zweiten Quartal 2018 habe das Umsatzwachstum der USU Software AG bei 3,9% auf 20,77 Mio. EUR (VJ: 19,98 Mio. EUR) und damit unterhalb der Wachstumsdynamik der vergangenen Berichtsperioden gelegen. Zusammen mit dem 11,2%igen Umsatzwachstum des ersten Quartals hätten die Umsätze auf Basis des ersten Halbjahres insgesamt um 7,5% auf 41,77 Mio. EUR (VJ: 38,87 Mio. EUR) ausgebaut werden können. Dass das zweite Quartal etwas an Dynamik verlieren sollte, sei zwar im Vorfeld vom USU-Management so kommuniziert worden, insbesondere die Verschiebung von Lizenzumsätzen im internationalen Geschäft habe sich jedoch stärker ausgewirkt als erwartet. Gemäß Unternehmensangaben hätten insbesondere in den USA und in Westeuropa größere Projektverschiebungen ins nächste Quartal zu einem Rückgang der margenstarken Lizenzumsätze geführt.Die rückläufigen margenstarken Lizenzumsätze, denen aber eine Verbesserung der Wartungs-/SaaS-Umsätze sowie bei den Beratungsumsätzen gegenüber stehe, hätten zudem eine direkte Auswirkung auf die Ergebnisentwicklung der Gesellschaft. Auf Halbjahresbasis habe dabei das EBIT mit -0,47 Mio. EUR (VJ: 0,43 Mio. EUR) unterhalb des Vorjahreswertes gelegen. Auch das um akquisitionsbedingte Sondereffekte bereinigte EBIT habe einen deutlichen Rückgang auf 0,26 Mio. EUR verzeichnet (VJ: 1,57 Mio. EUR).Zusätzlich zu den niedrigeren Lizenzerlösen sei es zu einer Fortsetzung der Investitionen in das Auslandswachstum sowie in den Ausbau der Belegschaft gekommen, was mit entsprechenden Mehraufwendungen einhergegangen sei. Darüber hinaus seien außerordentliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der Neustrukturierung von Unternehmensbereichen, der Vereinheitlichung der Konzern-IT sowie der rechtlichen Umwandung in die USU GmbH (bislang: USU AG) gefallen.Folglich habe das USU-Management sowohl die kurzfristige Planung als auch die auf das Geschäftsjahr 2021 ausgerichtete Mittelfristplanung bestätigt. Weiterhin werde für das laufende Geschäftsjahr mit Umsatzerlösen in Höhe von 93 bis 98 Mio. EUR und einem bereinigten EBIT in Höhe von 7,5 bis 10 Mio. EUR gerechnet. Bis 2021 solle das Umsatzniveau, inklusive anorganischen Beiträgen, auf 140 Mio. EUR und das bereinigte EBIT auf 20 Mio. EUR ansteigen. Bislang hätten die Analysten mit ihren 2018er Prognosen beim bereinigten EBIT in der oberen Prognosebandbreite gelegen, die ihrer Ansicht nach schwer zu erreichen sein dürfte. Daher würden die Analysten ihre Ergebnisschätzung in der unteren Hälfte der Prognosebandbreite ansiedeln. Sie würden nun mit einem bereinigten EBIT in Höhe von 8,46 Mio. EUR rechnen (bisher: 9,46 Mio. EUR). Für die kommenden Geschäftsjahre würden die Analysten unverändert mit zweistelligen Wachstumsraten beim Umsatz rechnen und das bereinigte EBIT sollte sich in den kommenden Jahren auf die anvisierte Zielgröße von 15,0% (bis 2021) zubewegen.Die Analysten hätten das DCF-Bewertungsmodell um die reduzierten Ergebnisprognosen des laufenden Geschäftsjahres 2018 angepasst und ein neues Kursziel in Höhe von 26,60 EUR (bisher: 27,00 EUR) je Aktie ermittelt.Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs in Höhe von 20,30 EUR beläuft sich das Kurspotenzial der USU Software-Aktie auf 31,0% und daher vergeben Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, das Rating "kaufen". (Analyse vom 04.09.2018)