Börsenplätze USU Software-Aktie:



Xetra-Aktienkurs USU Software-Aktie:

21,00 EUR -0,94% (03.09.2020, 11:03)



Tradegate-Aktienkurs USU Software-Aktie:

21,20 EUR 0,00% (03.09.2020, 11:29)



ISIN USU Software-Aktie:

DE000A0BVU28



WKN USU Software-Aktie:

A0BVU2



Ticker-Symbol USU Software-Aktie:

OSP2



Kurzprofil USU Software AG:



Die USU-Gruppe (ISIN: DE000A0BVU28, WKN: A0BVU2, Ticker-Symbol: OSP2) ist der größte europäische Anbieter für IT- und Knowledge-Management-Software. Marktführer aus allen Teilen der internationalen Wirtschaft schaffen mit USU-Anwendungen Transparenz, sind agiler, sparen Kosten und senken ihre Risiken. Neben der 1977 gegründeten USU AG gehören auch die Tochtergesellschaften Aspera GmbH, Aspera Technologies Inc., LeuTek GmbH, OMEGA Software GmbH, USU Consulting GmbH sowie die BIG Social Media GmbH zu der im Prime Standard der Deutschen Börse sowie im GEX notierten USU Software AG. (03.09.2020/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - USU Software-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie der USU Software AG (ISIN: DE000A0BVU28, WKN: A0BVU2, Ticker-Symbol: OSP2).In den ersten sechs Monaten 2020 habe die USU Software AG trotz der aktuellen von der Covid-19-Pandemie geprägten Situation ein Umsatzwachstum in Höhe von 16,1% auf 52,10 Mio. Euro (VJ: 44,88 Mio. Euro) erreicht. Diese außerordentlich gute Umsatzentwicklung sei nach Verständnis der Analysten der Produktpalette der Gesellschaft zuzuschreiben, die insbesondere die Digitalisierung sowie den Aufbau der IT-Strukturen unterstütze, also Bereiche, die im aktuellen Umfeld besonders stark nachgefragt gewesen seien. Darüber hinaus stamme der überwiegende Teil der USU-Kunden aus Branchen, die nicht so stark von der Pandemie betroffen gewesen seien, wie etwa aus dem öffentlichen Sektor oder aus der Versicherungs- und Pharmabranche. Auch habe die Gesellschaft von Neuverträgen profitiert, die noch vor Beginn der einschränkenden Maßnahmen abgeschlossen worden seien.Nach Produktgruppen getrennt, werde mit einem Umsatzanstieg in Höhe von 22,8% eine relative Umsatzstärke bei den Beratungsumsätzen erkennbar. Der Trend hin zu höheren SaaS-Umsätzen habe sich während der Corona-Krise sogar verstärkt, was in diesem Bereich zu einem Erlösanstieg in Höhe von 13,4% geführt habe. Dies gehe in der Regel zulasten der Lizenzumsätze, die in den ersten sechs Monaten 2020 um -6,4% unter dem Vorjahreswert gelegen hätten.Trotz niedrigerer Lizenzerlöse sei die USU Software AG in der Lage gewesen, das EBIT deutlich auf 3,47 Mio. Euro (VJ: 0,00 Mio. Euro) zu steigern und damit die Erwartungen zu übertreffen. Das um akquisitionsbedingte Effekte bereinigte EBIT habe sich ebenfalls deutlich auf 3,90 Mio. Euro (VJ: 0,69 Mio. Euro) verbessert. Während aufgrund der vorliegenden Beschränkungen der Marketing- und Vertriebsbereich deutlich eingeschränkt gewesen sei, sei es aufgrund des weiter ausgebauten Mitarbeiterstamms zu höheren Personalaufwendungen gekommen.Die Analysten würden ihre bisherigen Umsatzschätzungen unverändert beibehalten und damit für 2020 mit Umsätzen in Höhe von 101,37 Mio. Euro für 2021 in Höhe von 112,77 Mio. Euro und für 2022in Höhe von 124,05 Mio. Euro rechnen. Nach oben angepasst hätten sie hingegen ihre Ergebnisschätzungen für das laufende Geschäftsjahr. Auf Grundlage der hervorragenden Ergebnisentwicklung des ersten Halbjahres würden die Analysten für das Gesamtjahr 2020 ein bereinigtes EBIT in Höhe von 6,35 Mio. Euro prognostizieren. Zudem hätten sie das Nachsteuerergebnis des kommenden Geschäftsjahres aufgrund einer Reduktion des Steueraufwandes nach oben angepasst.Die dargestellte Prognoseanhebung habe im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells eine Anhebung des Kursziels zur Folge. Ebenfalls kurszielerhöhend wirke sich der turnmusmäßige Roll-Over-Effekt aus, sodass die Analysten ein neues Kursziel in Höhe von 22,00 Euro (bisher: 19,15 Euro) ermittelt hätten. Die USU-Aktie weise gegenüber der letzten Researchstudie einen Kursgewinn von 19,3% auf.Trotz Kurszielsteigerung vergeben Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, damit weiterhin das Rating "halten" für die USU Software-Aktie. (Analyse vom 03.09.2020)