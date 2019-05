Börsenplätze USU Software-Aktie:



Die USU-Gruppe (ISIN: DE000A0BVU28, WKN: A0BVU2, Ticker-Symbol: OSP2) ist der größte europäische Anbieter für IT- und Knowledge-Management-Software. Marktführer aus allen Teilen der internationalen Wirtschaft schaffen mit USU-Anwendungen Transparenz, sind agiler, sparen Kosten und senken ihre Risiken. Neben der 1977 gegründeten USU AG gehören auch die Tochtergesellschaften Aspera GmbH, Aspera Technologies Inc., LeuTek GmbH, OMEGA Software GmbH, USU Consulting GmbH sowie die BIG Social Media GmbH zu der im Prime Standard der Deutschen Börse sowie im GEX notierten USU Software AG. (27.05.2019/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - USU Software-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der USU Software AG (ISIN: DE000A0BVU28, WKN: A0BVU2, Ticker-Symbol: OSP2) weiterhin mit "kaufen" ein.Die für Softwareunternehmen typische Transformationsphase, wonach derzeit eine sukzessive Umstellung von Einzellizenzverkäufen auf SaaS-Erlöse stattfinde, werde bei der USU Software AG auch im ersten Quartal 2019 ersichtlich. Demnach würden die Lizenzerlöse mit einem Anstieg in Höhe von 7,1% auf 3,00 Mio. EUR (VJ: 2,80 Mio. EUR) zwar ein zufriedenstellendes Wachstum aufweisen. Demgegenüber stehe jedoch ein deutlich stärkerer Anstieg der Wartungs-/SaaS-Erlöse um 14,7% auf 6,74 Mio. EUR (VJ: 5,87 Mio. EUR). Ein zunehmender Anteil der SaaS-Erlöse gehe dabei zwar mit einem geringeren Umsatzniveau einher, eine Verstetigung der Erlösentwicklung erhöhe jedoch den wiederkehrenden Charakter dieser. Dass die Gesamtumsätze der USU Software AG insgesamt um nur 4,6% auf 21,98 Mio. EUR (VJ: 21,01 Mio. EUR) zugelegt hätten, sei dabei auf die konstante Entwicklung der Beratungserlöse auf 12,13 Mio. EUR (VJ: 12,17 Mio. EUR) zurückzuführen.Trotz Umsatzanstiegs habe das bereinigte EBIT mit 0,16 Mio. EUR (VJ: 0,75 Mio. EUR) deutlich unter Vorjahresniveau gelegen. Als Vorbereitung für das erwartete Umsatzwachstum sei die USU Software AG im aktuell sehr kompetitiven Umfeld für IT-Personal in der Lage gewesen, die Belegschaft weiter auszubauen. Zugleich sei dies mit einem Anstieg der operativen Kostenbasis einhergegangen, der im ersten Quartal 2019 eine nur unterproportionale Umsatzsteigerung gegenüber gestanden habe.Der starke Ergebnisrückgang sei aber nur als temporär anzusehen, insbesondere vor dem Hintergrund, wonach sich die operativen Kosten in den Folgequartalen konstant entwickeln dürften. Demgegenüber sollten die Umsatzerlöse, insbesondere getrieben durch ein wieder anziehendes Beratungsgeschäft sowie durch positive Impulse im Auslandsgeschäft, wieder deutlich zulegen und damit Skaleneffekte zum Tragen kommen. Gemäß Unternehmensangaben gebe es bereits konkrete Anhaltspunkte für eine Steigerung der Beratungsumsätze. Auch die zu Beginn des Jahres neu eingestellten Vertriebsmitarbeiter in den USA und Frankreich sollten im Jahresverlauf nennenswerte Umsätze generieren. Zudem sei damit zu rechnen, dass ein Teil der aus 2018 verschobenen Aufträge im laufenden Geschäftsjahr zum Konzernumsatz beitragen würden.Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, nehmen auch beim DCF-Bewertungsmodell keine Änderungen vor und bestätigen daher das Kursziel in Höhe von 24,70 EUR. Weiterhin vergeben die Analysten der GBC AG das Rating "kaufen". (Analyse vom 27.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link