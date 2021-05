Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil USU Software AG:



Die USU-Gruppe (ISIN: DE000A0BVU28, WKN: A0BVU2, Ticker-Symbol: OSP2) ist der größte europäische Anbieter für IT- und Knowledge-Management-Software. Marktführer aus allen Teilen der internationalen Wirtschaft schaffen mit USU-Anwendungen Transparenz, sind agiler, sparen Kosten und senken ihre Risiken. Neben der 1977 gegründeten USU AG gehören auch die Tochtergesellschaften Aspera GmbH, Aspera Technologies Inc., LeuTek GmbH, OMEGA Software GmbH, USU Consulting GmbH sowie die BIG Social Media GmbH zu der im Prime Standard der Deutschen Börse sowie im GEX notierten USU Software AG. (27.05.2021/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - USU Software-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der USU Software AG (ISIN: DE000A0BVU28, WKN: A0BVU2, Ticker-Symbol: OSP2) weiterhin mit "kaufen" ein.Nachdem die USU Software AG in 2020 neue Umsatz- und Ergebnisrekordwerte erreicht habe, sei die Entwicklung des ersten Quartals 2021 als eine Fortsetzung davon zu betrachten. Mit einem Umsatzanstieg in Höhe von +3,7% auf 27,18 Mio. Euro (VJ: 26,21 Mio. Euro) sei der Wert des starken Vorjahresquartals übertroffen und damit ein neuer Q1-Rekordwert erreicht worden.Die gestiegene Nachfrage nach Digitalisierungsprojekten habe dabei insbesondere zu einem Anstieg der Beratungserlöse um +11,7% auf 16,56 Mio. Euro (VJ: 14,83 Mio. Euro) geführt. Daraus habe sich aber auch eine verstärkte Produktnachfrage ergeben. Da mittlerweile der Produktverkauf überwiegend als SaaS erfolge, hätten die wiederkehrenden Umsätze (SaaS/Wartung) ebenfalls um +5,6% aus 8,20 Mio. Euro (VJ: 7,77 Mio. Euro) zugelegt. Die höheren SaaS-Umsätze würden zulasten der einmaligen Lizenzerträge gehen, die sich um -35,7% auf 2,18 Mio. Euro (VJ: 3,39 Mio. Euro) reduziert hätten.Der neue Umsatz-Rekordwert sei auf Ergebnisebene von einem neuen Bestwert begleitet worden. Dabei habe sich das bereinigte EBIT um +10,3% auf 2,17 Mio. Euro (VJ: 1,97 Mio. Euro) verbessert und die dazugehörige bereinigte EBIT-Marge habe sich auf 8,0% (VJ: 7,5%) erhöht. Der nur moderate Kostenanstieg stehe nach Erachten der Analysten mit einer rückläufigen Anzahl an Neueinstellungen in Verbindung. Bereits in den vergangenen Berichtsperioden habe die USU Software AG den Personalbestand deutlich ausgebaut, um für das erwartete Wachstum gut gerüstet zu sein. Zudem dürfte ein Teil der Sachkosten, auch pandemiebedingt, noch auf niedrigem Niveau liegen.Die Analysten würden ihre Prognosen bestätigen und für das laufende Geschäftsjahr 2021 mit einem Umsatzwachstum in Höhe von +7,8% auf 115,71 Mio. Euro und in den Folgejahren mit jeweils zweistelligen Wachstumsraten rechnen. Ihr erwartetes bereinigtes EBIT in Höhe von 9,85 Mio. Euro liege innerhalb der Unternehmens-Guidance. Für die kommenden Geschäftsjahre würden sie unverändert einen kontinuierlichen Margenanstieg unterstellen. Im Rahmen der damit unveränderten Prognosen und DCF-Bewertungsmodells liege das Kursziel weiterhin bei 33,65 Euro je Aktie. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau liege derzeit ein Aufwärtspotenzial von ca. 25% vor.Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, vergeben damit weiterhin das Rating "kaufen" für die USU Software-Aktie. (Analyse vom 27.05.2021)