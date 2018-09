Börsenplätze USU Software-Aktie:



Xetra-Aktienkurs USU Software-Aktie:

22,00 EUR +0,46% (11.09.2018, 15:10)



Tradegate-Aktienkurs USU Software-Aktie:

22,30 EUR +1,83% (11.09.2018, 15:26)



ISIN USU Software-Aktie:

DE000A0BVU28



WKN USU Software-Aktie:

A0BVU2



Ticker-Symbol USU Software-Aktie:

OSP2



Kurzprofil USU Software AG:



Die USU-Gruppe (ISIN: DE000A0BVU28, WKN: A0BVU2, Ticker-Symbol: OSP2) ist der größte europäische Anbieter für IT- und Knowledge-Management-Software. Marktführer aus allen Teilen der internationalen Wirtschaft schaffen mit USU-Anwendungen Transparenz, sind agiler, sparen Kosten und senken ihre Risiken. Neben der 1977 gegründeten USU AG gehören auch die Tochtergesellschaften Aspera GmbH, Aspera Technologies Inc., LeuTek GmbH, OMEGA Software GmbH, USU Consulting GmbH sowie die BIG Social Media GmbH zu der im Prime Standard der Deutschen Börse sowie im GEX notierten USU Software AG. (11.09.2018/ac/a/nw)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - USU Software-Aktienanalyse von der GBC AG:Mirko Maier, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der USU Software AG (ISIN: DE000A0BVU28, WKN: A0BVU2, Ticker-Symbol: OSP2).USU habe mit der Entwicklung in Q2 nicht an den guten Jahresauftakt von Q1 anknüpfen können. Hintergrund seien zwei, drei größere Projektverschiebungen im Ausland, was sich im um 12,4% yoy gefallenen Auslandsumsatz widerspiegele. Die damit zugleich fehlenden margenstarken Lizenzerlöse (-31,7%) hätten sich sowohl in einer verhaltenen Wachstumsdynamik beim Konzernumsatz von 3,9% auf 20,8 Mio. EUR als auch bei der Entwicklung des operativen Ertrags mit -0,5 Mio. EUR nach +0,9 Mio. EUR im Vorjahr niedergeschlagen.Wenngleich in Q2 die Umsätze nicht erwartungsgemäß ausfielen, beginnen sich die Investitionen in Form von Produktentwicklungen, Ausbau des Vertriebs und Übernahmen in das Auslandsgeschäft auszuzahlen, so Mirko Maier, Analyst der LBBW. Die verschobenen Projekte dürften sich noch in 2018 realisieren lassen, worauf auch die bestätigte Umsatz-Guidance mit 93 bis 98 Mio. EUR basiere. Die Managementaussagen würden auf eine deutliche Erholung der Lizenzerlöse schon im laufenden Q3 schließen lassen. Der überproportionale Mitarbeiteraufbau und die Umorganisation im Vertrieb scheinen zudem weitgehend abgeschlossen, so dass dank positiver Skaleneffekte die Erreichung der Ertragsprognose (EBIT adj.) mit 7,5 bis 10 Mio. EUR (LBBWe: 8,7 Mio. EUR) trotz bescheidenen 0,3 Mio. EUR im ersten Halbjahr noch möglich erscheint, so Mirko Maier, Analyst der LBBW.Die Entwicklung im ersten Halbjahr sei nach Erachten des Analysten nicht ganz erwartungsgemäß verlaufen, doch die Jahresziele seien nicht außer Reichweite.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link