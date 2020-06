Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Augsburg (www.aktiencheck.de) - USU Software-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der USU Software AG (ISIN: DE000A0BVU28, WKN: A0BVU2, Ticker-Symbol: OSP2) von "kaufen" auf "halten" herab.Da im ersten Quartal 2020 bei der USU Software AG noch keine nennenswerten Belastungen aus der aktuellen Covid-19-Pandemie sichtbar geworden seien, seien die positiven Auswirkungen aus den im vierten Quartal 2019 und im ersten Quartal 2020 gewonnen Neuaufträgen voll zur Entfaltung gekommen. Mit einem Anstieg der Umsatzerlöse um 19,3% auf 26,21 Mio. EUR (VJ: 21,98 Mio. EUR) sowie des bereinigten EBIT auf 1,97 Mio. EUR (VJ: 0,16 Mio. EUR) habe die Gesellschaft das beste erste Quartal der Unternehmenshistorie erreicht.Ein besonderer Treiber sei hier der deutliche Anstieg des Auslandsgeschäftes gewesen. Aufgrund einer starken Nachfrage in den USA sowie der positiven Entwicklung der französischen USU-Tochter seien die im Ausland erzielten Umsätze um 45,7% auf 7,87 Mio. EUR (VJ: 5,40 Mio. EUR) deutlich ausgebaut worden. Mit einem Auslandsanteil der Umsätze in Höhe von 30,0% (VJ: 24,6%) sei die anvisierte Zielmarke der Gesellschaft erreicht worden. Die im Inland erwirtschafteten Umsätze seien, von einer deutlich höheren Basis ausgehend, um 10,7% auf 18,34 Mio. EUR geklettert (VJ: 16,57 Mio. EUR). Auf die einzelnen Umsatzarten heruntergebrochen werde mit einem Anstieg in Höhe von 22,3% eine besonders dynamische Entwicklung bei den Beratungserlösen ersichtlich. Aber auch die wiederkehrenden SaaS-/Wartungserlöse hätten mit 15,3% ebenfalls stark zugelegt. Selbst die Lizenzerträge, für die angesichts der aktuellen Krisen-situation mit einem geringeren Wachstum gerechnet werde, hätten um 12,9% zugelegt.Die sehr gute Geschäftsentwicklung des ersten Quartals 2020 stimme die Analysten positiv, dass die Gesellschaft vergleichsweise glimpflich aus der Covid-19-Krise herauskommen werde. Mit ihrem Produktportfolio bediene die USU Software AG den Digitalisierungstrend, welcher derzeit sogar noch stärker in den Fokus rücke. Darüber hinaus werde ein Großteil der Umsätze mit Kunden erwirtschaftet, die nicht zu den stark betroffenen Industrien zählen würden. Nennenswerte Umsatzerlöse würden beispielsweise mit öffentlichen Einrichtungen erwirtschaftet. Zugleich habe der Auftragsbestand, in dem die fixierten Umsätze der kommenden zwölf Monate enthalten seien, um 11,8% auf 57,84 Mio. EUR (VJ: 51,74 Mio. EUR) deutlich zugelegt.Ausgehend von dieser etwas positiveren Erwartungshaltung des USU-Managements würden die Analysten ihre Umsatz- und Ergebnisprognosen für das laufende Geschäftsjahr 2020 leicht nach oben anpassen. Sie würden nun ein Umsatzwachstum auf 101,37 Mio. EUR (bisher: 92,27 Mio. EUR) und ein bereinigtes EBIT in Höhe von 5,51 Mio. EUR (bisher: 5,05 Mio. EUR) erwarten. Ihre Schätzungen der kommenden beiden Geschäftsjahre, die im Rahmen der Unternehmens-Guidance liegen würden, würden indes unverändert bleiben.Die leichte Anpassung der 2020er Schätzungen der Analysten würden zu einer ebenfalls leichten Kurszielanhebung auf 19,15 EUR (bisher: 19,00 EUR) führen.Aufgrund des starken Kursanstiegs seit ihrer letzten Researchstudie liegt derzeit nur noch ein Kurspotenzial von 5,8% vor und damit reduzieren Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, ihr Rating auf "halten". (Analyse vom 02.06.2020)