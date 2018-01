Börsenplätze USU Software-Aktie:



Die USU-Gruppe (ISIN: DE000A0BVU28, WKN: A0BVU2, Ticker-Symbol: OSP2) ist der größte europäische Anbieter für IT- und Knowledge-Management-Software. Marktführer aus allen Teilen der internationalen Wirtschaft schaffen mit USU-Anwendungen Transparenz, sind agiler, sparen Kosten und senken ihre Risiken. Neben der 1977 gegründeten USU AG gehören auch die Tochtergesellschaften Aspera GmbH, Aspera Technologies Inc., LeuTek GmbH, OMEGA Software GmbH, USU Consulting GmbH sowie die BIG Social Media GmbH zu der im Prime Standard der Deutschen Börse sowie im GEX notierten USU Software AG.



Augsburg (www.aktiencheck.de) - USU Software-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Goldmann, Aktienanalyst der GBC AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der USU Software AG (ISIN: DE000A0BVU28, WKN: A0BVU2, Ticker-Symbol: OSP2).Am 23.11.2017 habe die USU Software AG, die Insider-Aktie der Woche, im Rahmen der Veröffentlichung ihrer Neun-Monatszahlen für 2017 eine Anpassung der bisher herausgegebenen Umsatz- und Ergebnisprognose bekannt gegeben. Die Softwaregesellschaft erwarte nun, insbesondere bedingt durch eine stärkere Auslandsnachfrage nach SaaS-Lösungen anstatt wie erwartet nach Einzellizenz-Lösungen, ein schwächeres Umsatzwachstum auf Gesamtjahresbasis.Vor dem Hintergrund der geringeren prognostizieren Umsatzerlöse und höher als erwartet ausfallenden Vertriebs- und Marketingaufwendungen sowie hohen Integrationsaufwendungen (M&A EASYTRUST SAS), sei zudem die Ertragsprognose für diesen Zeitraum deutlich reduziert worden. Somit rechne das Softwarehaus nunmehr für das Geschäftsjahr 2017 mit Umsatzerlösen in einer Spanne von 83,00 bis 86,00 Mio. Euro (bisher: 86,00 bis 91,00 Mio. Euro) und einem bereinigten EBIT in Höhe von 6,00 bis 8,00 Mio. Euro (bisher. 10,00 bis 11,50 Mio. Euro).Die Bekanntgabe der Prognoseanpassung habe negative Auswirkungen auf die Kursentwicklung der USU Software Aktie gehabt, was wiederum der Aufsichtsratsvorsitzende und Gründer der Gesellschaft Herr Udo Strehl zum Kauf genutzt habe. Im Zuge der Prognoseanpassung sei der Kurs von 26,68 Euro auf 21,35 Euro gesunken, was einem Rückgang von knapp 20,0% gleichkomme. Um dieses Sechsmonatstief herum sei der erwähnte Insiderkauf erfolgt.Der Wegfall von außerordentlichen Belastungen sowie insbesondere ein stärkerer Anstieg der margenstärkeren Ausländischen Umsätze (intensivierte Vertriebsbemühungen) sollten in den kommenden Jahren zu einem überproportionalen Ergebnisanstieg führen. Vor diesem Hintergrund erwarte die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2021 ein Konzernumsatz in Höhe von 140,00 Mio. Euro sowie ein bereinigtes EBIT in Höhe von 20,00 Mio. Euro (Mittelfristziel).Auf Basis des aktuellen Kursniveaus (25,00 Euro) und der guten Wachstumsaussichten in Verbindung mit der guten Marktpositionierung, der starken Bilanz sowie soliden Dividende, ist die USU Software-Aktie für uns ein klarer Kauf, so Marcel Goldmann, Aktienanalyst der GBC AG. (Analyse vom 15.01.2018)