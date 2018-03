Linz (www.aktiencheck.de) - Seit Mittwoch Abend konnte der US-Dollar kontinuierlich zulegen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Für die US-Währung spreche vor allem der geldpolitische Ausblick: Das heiße, es bestehe die berechtigte Annahme, dass durch die prognostizierten Zinsanhebungen auch die Inflationsziele endlich erreicht werden könnten. Zusätzlich zu den Äußerungen des neuen FED-Chefs Jerome Powell hätten zuletzt auch die jüngsten guten Konjunkturdaten diese Annahmen bestätigt. Sie würden gleichzeitig belegen, dass die US-Konjunktur auf Hochtouren laufe und die expansive Fiskalpolitik der USA diesen Schwung noch erhöhen könnte. Interessant werde, inwiefern sich die geplanten Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium auswirken würden. Aktuell sehen wir zwar EUR/USD-Kurse von 1,2260, so die Oberbank. Sollte die aktuelle Dollarperformance anhalten, sei dennoch auf die Bereiche 1,2060 und 1,2000 Augenmerk zu legen. (02.03.2018/ac/a/m)





