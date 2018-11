Wien (www.aktiencheck.de) - Die Türkische Lira (TRY) setzte ihre Rally gegenüber dem USD fort, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Trotz ausbleibender weiterer Unterstützung durch die Zentralbank habe die Währung eine recht gute Entwicklung gezeigt. Im Laufe der letzten Monate seien einige der Risikofaktoren, die zuvor zum Ausverkauf der Währung geführt hätten, ausgepreist worden. Insbesondere sei die Glaubwürdigkeit der lokalen Zentralbank wieder hergestellt worden. Dies habe dazu beigetragen, dass die Währung eine der besten Entwicklungen innerhalb des Schwellenländer-Universums erreicht habe. Somit habe sich die Lira stabilisiert. Dies sei auch auf die Freilassung eines amerikanischen Pastors zurückzuführen, der mit Spionagevorwürfen konfrontiert gewesen sei, was dazu beigetragen habe, eine diplomatische Pattsituation mit den USA beizulegen.



Allerdings rechnen die Analysten der RBI damit, dass der USD/TRY-Wechselkurs zum Jahresende in der Nähe von 5,60 handeln und anschließend abwerten wird. Anfang nächsten Jahres sollte die Türkische Lira schwächer handeln und 6,00 erreichen und sich in den folgenden Monaten weiter abschwächen. Hauptgrund ist unsere Erwartung des Eintritts weiterer Risiken im nächsten Jahr, so die Analysten der RBI. (Ausgabe 25/2018) (29.11.2018/ac/a/m)





