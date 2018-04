Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Geopolitik bleibt im Fokus der Devisenmärkte, so die Analysten der NORD LB.



Am Freitag seien die USA, Großbritannien und Frankreich in Syrien als Vergeltung für den vermuteten Giftgaseinsatz aktiv geworden. Der Schlag sei zwar relativ limitiert gewesen, allerdings bestehe die Gefahr einer Eskalation mit Russland. Auch die US-Sanktionen gegen

Moskau würden Verspannungen mit sich bringen und hätten etwa den Rubel schon deutlich bewegt. Zu den geopolitischen Ereignissen hätten sich noch weniger zufriedenstellende chinesische Daten gesellt. Daher bestehe derzeit viel Aufwertungsdruck für den japanischen Yen. Der skandalgeplagte japanische Premier treffe sich heute mit Donald Trump. Themen würden Nordkorea und die Handelspolitik. Abe könnte gute Nachrichten gebrauchen. (18.04.2018/ac/a/m)





