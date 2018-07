Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In den Monaten Februar, März und April hat das Währungspaar USD/JPY auf Monatsbasis einen sog. "morning star" ausgebildet, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dieses konstruktive Candlestickmuster verleihe dem Greenback seither Rückenwind. Aus charttechnischner Sicht erarbeite sich der USD möglicherweise gerade die Basis für eine Fortsetzung der jüngsten Aufwärtsbewegung. Wenngleich auf Tagesbasis wichtige horizontale Hürden bei rund 111,50 JPY bereits genommen worden seien, würden im Langfristchart die Kombination aus dem Abwärtstrend seit Dezember 2015 und der 38-Monats-Linie (akt. bei 111,78/112,12 JPY) die entscheidende Widerstandszone bilden. Die angeführten Barrieren seien allerdings noch aus einem anderen Blickwinkel heraus beachtenswert. Im Zusammenspiel mit dem Erholungstrend seit Mitte Juni 2016 wäre im Erfolgsfall gleichzeitig ein symmetrisches Dreieck nach Norden aufgelöst. Ein Wiedersehen mit den letzten Verlaufshochs bei knapp 114 JPY sei dann fast eine "Pflichtaufgabe". Perspektivisch dürfte sogar das Hoch vom Dezember 2016 (118,66 JPY) wieder auf die Agenda rücken. Als Stopp-Loss biete sich im Ausbruchsfall die runde Marke von 110 JPY an. (17.07.2018/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.