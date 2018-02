Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte haben in Japan ein wenig später den Boden gefunden als die in den Vereinigten Staaten so die Analysten der Nord LB im Kommentar zum USD/JPY Immerhin gehe es seit dem 14. Februar auch in Tokio wieder aufwärts. An den Devisenmärkten sei die Entspannung etwas später angekommen, erst seit Freitag habe der Yen wieder abwerten können, nachdem der US-Dollar bei knapp unter 106 USD/JPY den günstigsten Preis markiert habe. Weder die überraschend schlechten US-Retail Sales noch die positiven japanischen Außenhandelszahlen hätten beim Wechselkurs nennenswerte Spuren hinterlassen. Bei den Exporten dürfte freilich die Lage des chinesischen Neujahrs einen verzerrenden Effekt auf die Daten gehabt haben. Die Analysten würden die nächsten Tage einen etwas ruhigeren Handel erwarten. (21.02.2018/ac/a/m)