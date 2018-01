Hannover (www.aktiencheck.de) - Vergangene Woche zeigten die Devisenmärkte in Japan auf, wie bedeutend bereits kleine Irritationen in der offiziellen Notenbank-Kommunikation sein können, so die Analysten der Nord LB.



BoJ-Gouverneur Kuroda habe auf seiner in Englisch gehaltenen Rede in Davos betont, dass sich die Notenbank auf einem guten Weg befinde, das 2% Inflationsziel zu erreichen. Diese Bemerkung sei vom Devisensegment als sehr hawkish aufgefasst worden. Die BoJ habe sich daher gezwungen zu betonen gesehen, dass die Äußerungen nicht vom Ausblick der Geldpolitiker vom 23. Januar abgewichen seien und die unterschiedlichen Interpretationen von der sprachlichen Barriere hergerührt hätten. Kuroda habe den Ausblick in Japanisch vorgestellt. Insgesamt würden Kurskorrekturen durch die Bank of Japan auf kurze und mittlere Sicht eher unwahrscheinlich bleiben. (31.01.2018/ac/a/m)





