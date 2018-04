Die Analysten würden davon ausgehen, dass die Volatilität bei EUR/USD auch im weiteren Jahresverlauf sehr hoch bleiben werde. Eine weitere rasante USD-Abschwächung auf 1,30 würde den USD-Goldpreis deutlich ansteigen lassen. In Euro gerechnet würde aber davon wohl wenig übrigbleiben. Die Analysten hätten deshalb zwar im Februar im Lichte neuer EUR/USD-Prognosen (die eine stärkere USD-Abwertung beinhalten würden als ursprünglich für 2018 vorgesehen) ihre USD-Goldpreisprognosen zwangsläufig stark angehoben, ihre EUR-Goldpreisprognosen aber unverändert belassen und würden sie auch weiterhin für realistisch erachten.



Die globale Geldpolitik sei - dank boomender Konjunktur und langsam wieder steigenden Inflationsraten - nach wie vor auf Kurs sich von ihren extremen Maßnahmen nach der Finanzkrise zu verabschieden. Diese sei für viele Anleger ein wesentlicher Treiber für die Flucht in Gold gewesen. Die Erwartung steigender Zinsen 2018 in den USA und 2019 auch in der Eurozone und ein entsprechender Anstieg der Anleiherenditen sei historisch meist ein negativer Faktor für den Goldpreis gewesen. Der Zusammenhang zwischen steigenden US-Renditen und schwächerem Goldpreis sei in den letzten Jahren recht ausgeprägt gewesen. Umso mehr steche hier die letzte Episode heraus, als das US-Renditeniveau steil anstieg, während der USD-Goldpreis (dank schwächerem USD) sogar deutlich habe zulegen können.



Die Analysten würden denken, dass das inzwischen deutlich höhere Renditeniveau und vor allem die von ihnen im Jahresverlauf erwarteten weiteren Renditeanstiege letztendlich doch noch eine deutliche Belastung für den Goldpreis darstellen würden. Das sollte dann sowohl den EUR-Goldpreis (weiter) nach unten drücken, als auch dafür sorgen, dass der USD-Goldpreis nicht mehr 1 zu 1 von einer weiteren USD-Abwertung auf EUR/USD 1,30 profitiere. Erst wenn sich der US-Zinsanhebungszyklus dem Ende zuneige und der nächste US-Konjunkturabschwung vor der Tür stehe, sei es Zeit wieder richtig bullish für den Goldpreis (in EUR und USD) zu werden - dazu müsse das US-Zinsniveau aber zuvor erst noch deutlich höher ansteigen. (Strategie Globale Märkte Q2/2018) (05.04.2018/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die Goldpreisentwicklung (ausgedrückt in USD) (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) orientierte sich in den letzten Monaten fast ausschließlich an der Entwicklung des USD-Wertes (gemessen z.B. an der Entwicklung von EUR/USD), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Mit der scharfen Abwertung des USD (von rund EUR/USD 1,17 Mitte Dezember auf rund 1,25 Ende Januar) habe sich auch der Goldpreis von rund USD 1.240 auf 1.360 erholt und seither parallel zu einer leichten USD-Erholung wieder auf rund USD 1.320 nachgegeben. Für einen EUR-basierten Investor sei damit die Goldpreis-Entwicklung in Euro die letzten Monate recht unspektakulär gewesen, bewege sich dieser Preis doch jetzt schon rund ein halbes Jahr recht eng um EUR 1.080 pro Unze Gold und liege derzeit knapp unter dem Wert, zu dem der Goldpreis Anfang 2018 bzw. Anfang 2017 ins Jahr gestartet sei. Weder die heftige Aktienmarktkorrektur Anfang Februar noch der Preiseinbruch der meisten Krypto-Währungen (von manchen bereits als das neue digitale Gold vermarktet) habe dem Goldpreis (als sicherer Hafen) in Euro gemessen zu Kursanstiegen verhelfen können.