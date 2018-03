Linz (www.aktiencheck.de) - Der EUR/USD-Kurs notierte am Donnerstagabend im Tiefstand mit Werten bis zu 1,2153, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Diese Bewegung sei unterstützt worden durch die Ankündigung Donald Trumps, Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte (25% bzw. 10%) zu erheben. Die postwendende Reaktion der Europäischen Union, Gegenmaßnahmen zu ergreifen habe für eine umgehende Abwertung des US-Dollar gesorgt. Der EU-Kommissionspräsident Juncker habe von Strafzöllen auf typische amerikanische Produkte aus dem Bereich Motorrad, Lebensmittel und Bekleidung gesprochen. Auch Peking habe sich wenig erfreut über mögliche Handelsbeschränkungen gezeigt und mit Gegenmaßnahmen gedroht. Die Einigung auf eine deutsche Regierung dürfte den EUR/USD weiter gestärkt haben. Am Freitagabend seien Spitzen über 1,2350 erreicht worden. Die Aussichten für heute würden 1,2250 bis 1,2360 betragen. (05.03.2018/ac/a/m)





