Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Antwort Chinas auf Trumps Zölle ist relativ mild ausgefallen, so die Analysten der NORD LB.



Es seien nun 128 Produkte mit höheren chinesischen Tarifen versehen. Bedeutendere Güter wie Maschinen und Transportausrüstungen (rund 50% der Importe) seien ebenso verschont worden wie z.B. Sojabohnen. Die meisten Produkte hätten lediglich einen Zoll von 15% zu verkraften, nur wenige 25%. China wolle so wahrscheinlich Verhandlungsspielraum schaffen und versuche die Situation nicht zu eskalieren. Daran habe die USA anscheinend kein Interesse: In der Nacht seien neue Zölle angedroht worden. Chinas Antwort könnte bereits heute Nachmittag auf einer Pressekonferenz erfolgen. (04.04.2018/ac/a/m)







