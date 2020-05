Zu den Gewinnern hätten dagegen General Motors (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) mit einem Plus von 1,4% gezählt. Der Autobauer habe zuvor berichtet, dass die Branche Anfang Mai erste positive Zeichen beim Absatz gesehen habe.



Derweil hatte Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) von "deutlich niedrigeren" Umsätzen im Großhandel und höheren Lagerbeständen berichtet. Eine "starke digitale Nachfrage" habe allerdings dem entgegengewirkt. Inzwischen seien mehr als 95% der Nike-Stores in China und Südkorea schon wieder geöffnet, manche aber noch mit eingeschränkten Öffnungszeiten. Die Aktie habe 0,5% gewonnen.



Applied Materials (ISIN: US0382221051, WKN: 865177, Ticker-Symbol: AP2, Nasdaq-Symbol: AMAT) seien nach Quartalszahlen unter den Markterwartungen um 4,4% gefallen. (18.05.2020/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenausklang sorgte eine US-Entscheidung, den chinesischen Netzwerkausrüster und Smartphone-Hersteller Huawei von der Belieferung mit US-Chips abzuschneiden, für Ernüchterung, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Von nun an sei es Unternehmen, die das geistige Eigentum von US-Unternehmen nutzen würden, untersagt mit Huawei zu arbeiten. Wer das möchte, müsse sich vorab eine Genehmigung holen. China könnte einem Zeitungsbericht zufolge darauf reagieren und ebenfalls eine "Schwarze Liste" für US-Firmen ankündigen. Dem Bericht zufolge könnten u.a. Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL), Cisco Systems (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO), QUALCOMM Inc. (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) oder Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) von chinesischen "Vergeltungsmaßnahmen" betroffen sein. Boeing hätten rund 2% verloren, Apple 0,6%. QUALCOMM hätten mehr als 5% verloren.