Wien (www.aktiencheck.de) - Am vergangenen Samstag kam es zu dem mit Spannung erwarteten Treffen am Rande des G20-Meetings in Osaka zwischen dem chinesischen Premier Xi und US-Präsident Trump, wo über den weiteren Verlauf des Handels- und Technologiekonflikts verhandelt wurde, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Unterm Strich sei dies - abgesehen von den versöhnlicheren Tönen - nur eine Fortsetzung des Status Quo. Zwar könnte die Wiederaufnahme der Verhandlungen die Aktienmärkte kurzfristig etwas weiter nach oben bringen, aber die hohe Anzahl an Risikofaktoren veranlasse die Analysten weiter Vorsicht walten zu lassen. Konkret bedeute das, dass die Analysten die Gefahr einer neuerlichen Verschleppung bzw. Eskalation im Handelsstreit weiterhin als hoch einschätzen würden. Zudem erscheinen den Analysten der RBI die Aktienanleger deutlich zu optimistisch bzw. euphorisch zu sein, was die Erwartungen bzgl. der geldpolitischen Lockerungen der Notenbanken betrifft. Auch wenn der (noch) nicht erreichte Boden der globalen Konjunkturabschwächung dies bis zu einem gewissen Grad unterstütze, könnten robuste US-Daten die Erwartungen wieder schnell ins Wanken bringen. Auch die übrigen Risikofaktoren (Iran-Konflikt, Brexit etc.) würden kaum einen Grund für grenzenlosen Optimismus darstellen.Aus Sicht der Analysten der RBI ändert sich dementsprechend nur wenig, weshalb sie ihre Quartals-Prognosen und Empfehlung unverändert belassen. (01.07.2019/ac/a/m)