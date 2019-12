Renten: Am Mittwoch hätten sich die US-Währungshüter zu ihrer geldpolitischen Sitzung getroffen. Erwartungsgemäß hätten sie den Leitzins unverändert belassen. Jüngste Konjunkturdaten würden die momentan abwartende Ausrichtung bestätigen: Die guten Arbeitsmarktdaten sowie eine zuletzt stabile Kerninflationsrate im November hätten die Entscheidung gestützt. Die wichtigste Neuigkeit aus der Sitzung sei aus Marktsicht die Ankündigung von US-Notenbankchef Powell gewesen, die Leitzinsen auf längere Sicht auf dem momentanen Niveau zu belassen. Zehnjährige US-Staatsanleihen hätten zunächst mit leicht steigenden Renditen reagiert, hätten aber im weiteren Verlauf mit der positiven Nachricht zum Handelsstreit deutlich angezogen.



Aktien: Im Vorfeld der britischen Wahl habe der binnenwirtschaftlich orientiere FTSE 250-Index deutliche Mittelzuflüsse verzeichnet. Viele Investoren hätten sich so für einen Wahlsieg der Tories positioniert. Mit dem Sieg der konservativen Partei habe sich die Anlegerstimmung weiter verbessert und die Börsen weltweit seien am Freitag deutlich ins Plus gedreht. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) habe daher über die Woche rund 1,3 Prozent zulegen können. Dabei hätten positive Signale rund um den Handelsstreit zwischen China und den USA für anhaltend gute Stimmung an den Märkten gesorgt. Präsident Trump habe via Twitter einem Teilabkommen zugestimmt. Die Gefahr von weiteren Zöllen am kommenden Sonntag, die noch bis Mitte der Woche die Börsen weltweit belastet habe, schien am Freitag vermieden worden zu sein. Der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) habe sich ebenfalls stärker gezeigt und über die Woche rund 0,8 Prozent zulegen können.



Rohstoffe: Habe der Goldkurs die Woche wegen der guten US-Konjunkturdaten deutlich abgeschlagen gestartet, sei die Bewertung des Edelmetalls im Laufe der Woche stetig angestiegen. Zunehmende Sorgen um eine Einigung im Handelsstreit hätten für diesen Trend gesorgt. Doch nachdem FED und EZB für keine Überraschungen gesorgt und weiterhin ein niedriges Zinsniveau bestätigt hätten, habe Trumps positiven Handelstweets für fallenden Notierungen bei Gold gesorgt. (13.12.2019/ac/a/m)







Bonn (www.aktiencheck.de) - Während Frankreich zum Wochenauftakt durch Proteste gegen die geplante Rentenreform geprägt wurde, brachten die USA Sanktionen gegen den Bau der Pipeline Nord Stream 2 auf den Weg, so die Analysten von Postbank Research.Ob die Pipeline noch vor in Kraft treten der Sanktionen fertiggestellt werde, müsse sich zeigen - ansonsten würden neben möglichen politischen Reaktionen Verzögerungen bei der Fertigstellung drohen. Am Donnerstag habe EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ihren Klimaplan vorgestellt, wie die EU bis 2050 die Nettoemissionen von Kohlenstoff auf Null senken könne. Nach Schätzung der EU-Kommission seien zur Erreichung dieses Ziels zusätzliche Investitionen in Höhe von rund 175 bis 290 Milliarden Euro pro Jahr notwendig. Christine Lagarde habe derweil in Frankfurt ihre erste geldpolitische Sitzung der EZB geleitet und angedeutet, künftig die Klimapolitik in geldpolitischen Entscheidungen mehr zu berücksichtigen.